Stok Kodu: OSM1424 Metaryel: Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Necef Taşı Ağırlık: 10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Necef Taşı

Necef Taşı; dağ kristali ya da kaya kristali olarak bilinir. Kristal kuvars taşının şeffaf ve saydam halinde olan doğal taşıtır. Camsı parlak görünümünün yanı sıra renksiz ve ya da farklı renklerin karışımı ile dağlarda bulunabilen taştır. Taşın içerisinde ufak boşluklar ve karbondioksit ya da su diyebileceğimiz oluşumlar vardır. Bu nedenle de taş görünümü sallantılı bir görünüme sahiptir. Çünkü taş hareket ettikçe karbondioksit ya da su bu boşluklar arasında gezinir.

Özel yapısı sayesinde oldukça farklı bir görünüm sunan necef taşının, faydaları ve özellikleri de kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Sonsuzluk taşı olması sebebi ile tüm kötü duyguları içine hapsederek size huzur, mutluluk ve stressiz bir yaşam standardı sunar.

Necef Mucizevi Taşı Özellikleri

Doğanın gizli ve sonsuz gücü olarak bilinen necef taşı, size gerek ruhsal gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak birçok farklı olumlu etki sunar. Sindirim, kan dolaşımı, kalp, ve beyin sistemi sağlığını korumak ve iyileştirmekle birlikte hafızayı güçlendirir ve vücudunuzdaki olumsuz tüm enerjilerin uzaklaşmasını sağlar.

Bedeninizde fazla toksinlerin atılmasını sağlarken erken yaşlanmanın da önüne geçtiği bilinen etkili ve son derece güçlü bir taştır. Necef taşı; birçok süs ve hediyelik eşyada kullanıldığı gibi yüzük, bileklik, kolye, küpe ve tesbih gibi kadın ve erkeklerin vazgeçemediği aksesuarların tasarımından da %100 doğal hali ile kullanılmaktadır.