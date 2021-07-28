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|Stok Kodu:
|SE004
|Şişe Ebatları:
|8 cm / 5 cm
|Esans:
|Birinci Sınıf Esans
|İçerik:
|Alkolsüz Esans
|Ağırlık:
|6ml. (+/-1,5) Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Bir çiçek ancak ırmak ve sulak kenara bu kadar yakışırdı yıldızlar gibi renk renk ve en önemli özelliği de saplarının çimen gibi koy yeşil olması ve onları arasından ortasından çiçeğin açıyor olması bu da ayrı bir yer çiçeği özelliğidir.
Safran (Crocus sativus), süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Bu bitkiden buhar ve damıtma yolu ile alınan yağa Zaferan ‘safran’ yağı denilir.
|NOT:
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Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.