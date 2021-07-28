Bir çiçek ancak ırmak ve sulak kenara bu kadar yakışırdı yıldızlar gibi renk renk ve en önemli özelliği de saplarının çimen gibi koy yeşil olması ve onları arasından ortasından çiçeğin açıyor olması bu da ayrı bir yer çiçeği özelliğidir.

Safran (Crocus sativus), süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Bu bitkiden buhar ve damıtma yolu ile alınan yağa Zaferan ‘ safran ’ yağı denilir.