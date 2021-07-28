Kehribar Tesbihler Asırlardır kültürümüzde olmuş ve insanların ilgisini çekmiştir.İnsanlar bu tesbihi satın almış ve kullanmışlardır. Günümüzdede bu tesbihe olan ilgi, devam etmektedir.Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve sanayi üretimi sahteciliği de beraberinde getirmiştir.

Günlük hayatta gördüğümüz her maddenin her üretimin bir sahtesini görür olduk. Tesbih Yüzük gibi kullanışlı bir aksesuarında ekonomik kaygı güden bazı kesimler tarafından sahtesinin üretilmeye başlandığını hemen hemen herkes biliyor.