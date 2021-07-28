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Selamet Şeker Çeşmi Bülbül Halkalı İmameli Sıkma Ateş Kehribar Tesbih

Ürün Kodu : SAT002
Öne Çıkan Bilgiler
Selamet Şeker Çeşmi Bülbül Halkalı İmameli Sıkma Ateş Kehribar Tesbih Bu ürünü sitemiz üzerinden kredi kartına 9 taksitle alabilirsiniz. Ürünü telefonla sipariş etmek için 0212 63
Hediyesi :
36.716,00 TL
Havale Fiyatı : 34.880,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SAT002
Metaryel:Grup Sallama Sistemli Tesbih
Kullanılan TAŞ:Sıkma Kehribar + USTA İşi

Ağırlık:21,80 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Arpa Kesim
Tane Kalınlığı:12 mm Boyu / 9 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu:41,00 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
Ateş Kehribar Nedir ?
Kehribar Tesbihler Asırlardır kültürümüzde olmuş ve insanların ilgisini çekmiştir.İnsanlar bu tesbihi satın almış ve kullanmışlardır. Günümüzdede bu tesbihe olan ilgi, devam etmektedir.Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve sanayi üretimi sahteciliği de beraberinde getirmiştir.Günlük hayatta gördüğümüz her maddenin her üretimin bir sahtesini görür olduk.Tesbih gibi kullanışlı bir aksesuarında ekonomik kaygı güden bazı kesimler tarafından sahtesinin üretilmeye başlandığını hemen hemen herkes biliyor.Peki Nasıl oluyor bu sahte kehribar tesbihler Damla kehribar tesbihlere ısıl işlem uygulandığında yani ısıtıldığında çıra kokusuna benzer bir koku yaymaktadırlar.Tabiki böyle oluyor diye tesbihi yakmaya çalışmanızı tavsiye edilmez avuç içinde sürtünerek kazandırılmış ısıyla elinize hafif de olsa bir koku bulaşacaktır.
Kehribar Nedir..? 
Kehribar,çoğumuzun aşina olduğu ağaç üzerindeki reçinenin fosilleşmiş halidir.Çoğunlukla kozalaklı ağaçların reçinesinden oluşmasının yanında tropikal çiçekli ağaçlarda da oluştuğu gözlemlenmektedir.Bu ağaç reçineleri kendilerini salgılayan ağaçla birlikte veya tek başına lagün,delta veya deniz ortamına taşınmaktadır.Milyonlarca sene boyunca bu ortama taşınmış,bazen yüzlerce metre kalınlığa ulaşmış tabakaların altında kalan reçine geçen bu zaman boyunca basınç ve sıcaklık etkenleriyle birlikte sertleşerek kehribara dönüşür.
 
Her Reçine Kehribar mıdır..?
Kehribarın oluşum süresi basınç,sıcaklık ve geçen zamanla alakalıdır.Yeterli basınç ve sıcaklıkta bulunmayan reçine tam anlamıyla kehribar kıvamına gelemez,copal adı verilen tam olgunlaşmamış kehribar oluşur.Günümüzde tam olgunluğa ulaşmış,en makbul kehribar baltık ülkeleri çevresinden çıkartılmaktadır ve çeşitli obje yapımında kullanılmaktadır.
 
Ürünlerimiz Osmanlı Pazar Sertifikası ile Garantili olarak Satılmaktadır
Ürün Etiketleri
sıkma kehribar
usta işi sıkma kehribar
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