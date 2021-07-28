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Narçıl

Narçıl, bir dönem, Hindistan’da bol miktarda yetişen büyük cins Hindistan cevizinin kuruyup koyulaşan sütüne verilen isimdir. Dünyada yalnızca Hint Okyanusun’da yetişen ve on yılda olgunlaşan bir tür Hindistan cevizinin katılaşmış süte benzer özüdür.

Narcılı oluşturan meyve aynı zamanda dünyanın en büyük meyvesi (20-25 kilo) olarak da bilinir. Narçıl Ağacının Özellikleri Narçıl, günümüzde nadir olarak bulunsa da özellikle çekimi çok hoş olduğundan tesbih yapımında kullanılmaktadır. İlk işlendiğinde süt beyaz renkte olan narcıl, zamanla gri tonlarına ve kahverengine doğru renk değiştirmektedir.

narçıl tesbihleri de özel kılar. - Malzemenin nadir bulunması,de özel kılar.

- Eski Dönemlerde Tasavvuf erbabı kişilerin tercihi olan bir tesbih türüdür

- Kadifemsi bir çekimi vardır.