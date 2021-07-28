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Selamet Şeker Usta Yapımı Kalem İşçilikli Mors Dişi

Ürün Kodu : SLM010
Öne Çıkan Bilgiler
Mükemmel çekimi ile Nadir Bulunan Mors Dişi tesbih Selamet Usta'nın elinde yeniden hayat buluyor. Koleksiyonunuzda mutlaka olması gereken bir tesbih.
Hediyesi :
108.860,00 TL
Havale Fiyatı : 103.417,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SLM010
Metaryel:Grup Sallama Sistemli Tesbih
Kullanılan TAŞ:Mors Dişi

Ağırlık: gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Arpa Kesim
Tane Kalınlığı:12 mm (Uzunluk ) x 9mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:33,20cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:7 Gün  - 10 Gün Arası

Özellikler:
 MORS BALIĞI
      Soğuk denizlerde yaşayan iri gövdeli, yüzgeç ayaklı bir memeli.
      En çok Kuzey Buz Denizinin yüzen buzları ile kayalık kıyılarında barınır. Boyu 4,5 m, ağırlığı 1000-1500 kg kadardır. Karada, yüzgeç ayakları ile güçlükle sürünür. Çok iyi yüzer, 30 metreden daha derinlere dalabilir. Soğuk ve fırtınalı zamanlarda yüzen buzlara çıkar. Karaya çıktıklarında güneşin sıcaklığı ile kan damarları genişlediğinden pas kırmızı renkte görünürler.
MORS BALIĞI DİŞİ
      Mors Balıgı dişi saglamlıgı ve mukavemeti bakımından Selçuklular ardından Osmanlılar tarafından kılıç , kama , mec ve Tesbih Yapımında kullanılmıştır. Bu dişin en büyük özelligi orta kısmındaki hafif sarı buzlu yapısıdır. bu bölümüne mors özü denir. Osmanlıcada en kıymetli şeyleri bülbülle ifade edillir.
      Bu Mors dişinin kıymetli olan ortasındaki buzlu yapıya Osmanlılar bülbül tükürügü demişlerdir. Topkapı sarayında hali hazırda sergide olan Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıcının kabzası Morsözü yani bülbül tükürügüdür. Morslar sanıldıgı gibi dişi için avlanmazlar. kendileri gibi soguk cografyalarda yaşayan insanlar kaliteli enerji deposu olan yaglarını yiyerek hayatta kalırlar...
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