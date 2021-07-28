Stok Kodu: SLM035 Metaryel: Grup Sallama Sistemli Tesbih Kullanılan TAŞ: Doğal Narçıl Ağacı

Ağırlık: 18,60 GR (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Kapsül Kesim Tane Kalınlığı: 8 mm (Uzunluk ) x 5 mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu: 30,90 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 7-10 İş Günü İçerisinde

Özellikler: Selamet ŞEKER Usta Özel Koleksiyonu

Narçıl

Narçıl, bir dönem, Hindistan’da bol miktarda yetişen büyük cins Hindistan cevizinin kuruyup koyulaşan sütüne verilen isimdir. Dünyada yalnızca Hint Okyanusun’da yetişen ve on yılda olgunlaşan bir tür Hindistan cevizinin katılaşmış süte benzer özüdür.

Narcılı oluşturan meyve aynı zamanda dünyanın en büyük meyvesi (20-25 kilo) olarak da bilinir. Narçıl Ağacının Özellikleri Narçıl, günümüzde nadir olarak bulunsa da özellikle çekimi çok hoş olduğundan tesbih yapımında kullanılmaktadır. İlk işlendiğinde süt beyaz renkte olan narcıl, zamanla gri tonlarına ve kahverengine doğru renk değiştirmektedir.

- Malzemenin nadir bulunması, narçıl tesbihleri de özel kılar.

- Eski Dönemlerde Tasavvuf erbabı kişilerin tercihi olan bir tesbih türüdür

- Kadifemsi bir çekimi vardır.