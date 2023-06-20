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Mercan Doğal Taşlı Gümüş Harf Aparatlı Kişiye Özel Bileklik

Ürün Kodu : OSM1705
Öne Çıkan Bilgiler
Mercan Doğal Taşlı Unisex Bileklik. 925 ayar gümüş Harf aparatlı. Bize ulaşarak istediğiniz harfle yaptırabilirsiniz.
Hediyesi :
2.022,00 TL
Havale Fiyatı : 1.920,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1705
Metaryel:925 Ayar Gümüş Aparat
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Mercan
Ağırlık:18 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

MERCAN TAŞI

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.

Mercan Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle

Sertliği : 3 – 4

Özgül Ağırlığı : 2,68

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı, mat

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar.
İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir.
Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Kemikleri güçlendirir.
Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir.
Dolaşım sistemi için faydalıdır.
Doku yenilenmesini teşvik eder.
Nazarı önler.
Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.
Konsantrasyonu artırır.
Hormon dengesini sağlar.
Saygınlığın artmasını sağlar.
Eleştirilme ve kabul görmeme korkusu ile yapılamayan eylemlerde cesaret verir.
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