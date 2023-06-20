Stok Kodu: OSM1705 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Aparat Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Mercan Ağırlık: 18 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

MERCAN TAŞI



Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.



Mercan Taşı Genel Özellikleri



Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle



Sertliği : 3 – 4



Özgül Ağırlığı : 2,68



Kimyasal Grubu : Organik bileşikler



Yapısal Görünümü : Opak



Parlaklığı : Camsı, mat



Kimyasal Formülü : CaCO3



Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su



Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı



Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus



Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar.

İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir.

Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kemikleri güçlendirir.

Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir.

Dolaşım sistemi için faydalıdır.

Doku yenilenmesini teşvik eder.

Nazarı önler.

Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Konsantrasyonu artırır.

Hormon dengesini sağlar.

Saygınlığın artmasını sağlar.

Eleştirilme ve kabul görmeme korkusu ile yapılamayan eylemlerde cesaret verir.