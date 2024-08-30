Stok Kodu: DUA727 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 13,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Akik Taşı

Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.

Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.

Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar

Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir ve İslam dünyasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayetel Kürsi'nin faziletleri ve önemi hakkında birçok hadis ve İslam âlimlerinin yorumları bulunmaktadır. İşte Ayetel Kürsi'nin bazı faziletleri:

Koruma ve Güvenlik: Ayetel Kürsi, okuyan kişiyi şeytanlardan, kötülüklerden ve kötü rüyalardan korur. Özellikle gece yatmadan önce okunduğunda, kişiyi uyurken koruduğuna inanılır. Ev ve Aile Koruması: Evin içinde okunan Ayetel Kürsi'nin, evi ve içindekileri her türlü zarardan koruduğu rivayet edilir. Bir eve girerken veya evde kalırken bu ayeti okumak, evdeki manevi atmosferi güçlendirir. Dua ve İsteklerin Kabulü: Ayetel Kürsi'yi sürekli okumak, duaların kabul olmasına vesile olabilir. Özellikle önemli bir dilek veya istek için bu ayetin okunması tavsiye edilir. Kalp Huzuru: Ayetel Kürsi'nin düzenli olarak okunması, okuyanın kalbine huzur ve sükûnet getirir. Allah'a olan bağlılığı ve güveni artırır. Kabir Azabından Korunma: Hadislerde, Ayetel Kürsi'yi düzenli olarak okuyan kimsenin kabir azabından korunacağı belirtilmiştir. Bilgi ve Hikmet: Bu ayeti okumanın, kişiye hikmet ve bilgi kapılarını açacağına, zihin açıklığına kavuşmasına yardımcı olacağına inanılır.

Ayetel Kürsi'nin bu faziletleri, İslam inancında önemli bir yere sahiptir ve Müslümanlar tarafından sıkça okunur. Bu ayet, Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü vurgular, O'na sığınmanın önemini hatırlatır.