Stok Kodu: DUA685 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 23*32 mm Kullanılan TAŞ: Nişabur Firuzesi Ağırlık: 16 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Besmele Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Besmele'nin Vefki Besmele-i Şerife'nin vefkini yukarda olduğu gibi yazıp üzerinde taşıyan kimsenin muradı çabucak husûle gelir. Şeref ve itibarı her gün artar.

Nişabur Firuze

Nişabur Firuze doğal taş, nadir bulunan ve değerli olan bir doğal taş çeşididir. Genellikle güzellik, nadirlik ve tarihî önemi nedeniyle takı ve süs eşyalarında kullanılır. İsmi, İran'ın Nişabur şehrinden gelmektedir, çünkü bu taşın ilk kez Nişabur bölgesinde bulunmuştur. İran, Nişabur Firuze taşının ana kaynağı olarak bilinir, ancak benzer taşlar diğer bölgelerde de bulunabilir.



Nişabur Firuze taşı, bir tür kuvars minerali olan mikrokristalin bir türkoazdır. Bu taşın temel bileşeni alüminyum ve fosil tortularıdır. Renk açısından, genellikle hafif mavi, yeşilimsi mavi veya turkuaz renkte olur. Bu renk, içerdiği bakır ve demir oksitlerinden kaynaklanır. Nadir durumlarda, daha koyu mavi, yeşil veya kahverengi tonlara sahip olanları da bulunabilir.



Nişabur Firuze taşı, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından değer verilen bir taş olmuştur. Antik Mısır, Mezopotamya, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi medeniyetlerde kullanılmıştır. Özellikle Mısır'da Firuze taşı, firavunların ve yüksek rütbeli yetkililerin süs eşyaları ve takıları için kullanılan bir sembol olarak kabul edilmiştir.



Nişabur Firuze taşının değeri, rengine, berraklığına, kesimine ve boyutuna bağlı olarak değişir. Yüksek kaliteli bir Nişabur Firuze taşı, homojen renge sahip, berrak, pürüzsüz ve çatlaksız olmalıdır. Ayrıca, taşın üzerindeki doğal desenler ve çizgiler de değerini etkileyebilir. Büyük boyutlarda bulunan ve yüksek kalitede olanlar daha değerli kabul edilir.



Bu taş, genellikle takılar, kolyeler, küpeler, yüzükler ve bilezikler gibi mücevherat tasarımlarında kullanılır. Ayrıca, dekoratif eşyalarda, heykellerde ve süs eşyalarında da kullanılabilir. Firuze taşı, değerli taş koleksiyoncuları arasında da popülerdir ve antika veya tarihi parçaların restorasyonunda sıklıkla kullanılır.

Nişabur Firuze taşının çeşitli faydaları: