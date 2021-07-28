AKUAMARİN

Bu taş için “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.

Akuamarin Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt

Sertliği : 7,5

Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı.

Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp

Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.

Rengi : Gök mavisi, denizlerin mavisi.

Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.

Boğaz, boyun bölgesinde oldukça etkilidir. Solunum yolları, astım, bronşit, troid bezleri, bezeler, urlar ve diğer şişlikler için faydalıdır.

Boğaz, boyun bölgesinde oldukça etkilidir. Solunum yolları, astım, bronşit, troid bezleri, bezeler, urlar ve diğer şişlikler için faydalıdır. Göz sağlığı üzerinde etkilidir, gözlüklerde kullanılması faydalı olacaktır.

Göz sağlığı üzerinde etkilidir, gözlüklerde kullanılması faydalı olacaktır. Doğal vücut arındırıcı bir taştır.

Doğal vücut arındırıcı bir taştır. Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan ( alkol, sigara, uyuşturucu vs.) uzaklaşmayı sağlar.

Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan ( alkol, sigara, uyuşturucu vs.) uzaklaşmayı sağlar. İçsel huzur sağlar, kendine güveni artırır.

İçsel huzur sağlar, kendine güveni artırır. Yaptığınız eylemlerin sonucundan hoşnut kalmanızı sağlayarak, yetersizlik hissinden kurtarır.

Yaptığınız eylemlerin sonucundan hoşnut kalmanızı sağlayarak, yetersizlik hissinden kurtarır. Hafızayı kuvvetlendirir ve netlik kazandırır.

Hafızayı kuvvetlendirir ve netlik kazandırır. Suya koyularak tedavilerde kullanılabilir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA