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|Stok Kodu:
|OSM1086
|Metaryel:
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akuamarin
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.
AKUAMARİN
Bu taş için “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.
Akuamarin Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt
Sertliği : 7,5
Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.
Parlaklığı : Camsı.
Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp
Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.
Rengi : Gök mavisi, denizlerin mavisi.
Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA