AKUAMARİN

Bu taş için “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.

Akuamarin Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt

Sertliği : 7,5

Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı.

Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp

Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.

Rengi : Gök mavisi, denizlerin mavisi.

Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.

Boğaz, boyun bölgesinde oldukça etkilidir. Solunum yolları, astım, bronşit, troid bezleri, bezeler, urlar ve diğer şişlikler için faydalıdır.

Boğaz, boyun bölgesinde oldukça etkilidir. Solunum yolları, astım, bronşit, troid bezleri, bezeler, urlar ve diğer şişlikler için faydalıdır. Göz sağlığı üzerinde etkilidir, gözlüklerde kullanılması faydalı olacaktır.

Göz sağlığı üzerinde etkilidir, gözlüklerde kullanılması faydalı olacaktır. Doğal vücut arındırıcı bir taştır.

Doğal vücut arındırıcı bir taştır. Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan ( alkol, sigara, uyuşturucu vs.) uzaklaşmayı sağlar.

Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan ( alkol, sigara, uyuşturucu vs.) uzaklaşmayı sağlar. İçsel huzur sağlar, kendine güveni artırır.

İçsel huzur sağlar, kendine güveni artırır. Yaptığınız eylemlerin sonucundan hoşnut kalmanızı sağlayarak, yetersizlik hissinden kurtarır.

Yaptığınız eylemlerin sonucundan hoşnut kalmanızı sağlayarak, yetersizlik hissinden kurtarır. Hafızayı kuvvetlendirir ve netlik kazandırır.

Hafızayı kuvvetlendirir ve netlik kazandırır. Suya koyularak tedavilerde kullanılabilir.

PEMBE Rose ( Gül ) Kuvars

Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.

Pembe Kuvars Genel Özellikleri

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık

Rengi : Renksiz, beyaz, pembe

Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç

İç barış ve huzur getirir.

İç barış ve huzur getirir. Nezaket, merhamet, af, şefkat ve hoşgörü duygusu verir.

Nezaket, merhamet, af, şefkat ve hoşgörü duygusu verir. Duyguların dengelenmesini sağlar. Duygusal kırılmalar ve tramvalara karşı iyileştirici etkisi vardır.

Duyguların dengelenmesini sağlar. Duygusal kırılmalar ve tramvalara karşı iyileştirici etkisi vardır. Çocukluk çağı travmalarını ihmal ve sevgi eksikliğinde kullanılabilir.

Çocukluk çağı travmalarını ihmal ve sevgi eksikliğinde kullanılabilir. Aile bireyleri ile uzlaşmayı sağlar.

Aile bireyleri ile uzlaşmayı sağlar. Gebelik ve doğum sırasında koruyucudur.

Gebelik ve doğum sırasında koruyucudur. Kalp, dolaşım sistemi, böbrekler, böbrek üstü bezleri, dalak, karaciğerin düzgün çalışmasını sağlar.

Kalp, dolaşım sistemi, böbrekler, böbrek üstü bezleri, dalak, karaciğerin düzgün çalışmasını sağlar. Baş ağrısı, sinüs ve boğaz problemlerinde kullanılabilir.

Baş ağrısı, sinüs ve boğaz problemlerinde kullanılabilir. Cinsel işlev bozuklukları, doğurganlığı artırır.

Cinsel işlev bozuklukları, doğurganlığı artırır. Bir kâse suda bekletilerek kırışıklıklara ve yaşlanma belirtilerine karşı kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA