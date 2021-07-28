Önemli Not :

Bu ürün gibi altın veya sarı yaldız kaplama olan ürünlerde, kullanan kişinin el terlemesi veya

Avuçiçi Terlemesi

gibi bir sorun mevcut ise bu durumda altın kaplamanın veya yaldız kaplamanın dayanma süresi en aza inmiş olur.

Bu gibi durumlarda vermiş olduğumuz garanti kişiyle alakalı bir durumdan dolayı geçersizdir

. Zira bu tıp literatüründe Palmar Hiperhidroz adı ile anılan bir çeşit rahatsızlıktır. Böyle bir rahatsızlığınız varsa bu tip kaplama ürünler tercih etmemeli bunun yerine üzerinde kaplama olmayan 925 veya 1000 ayar gümüş ile , 8-10-14-18-21-22-24 ayar altın ürünler tercih etmelisiniz.