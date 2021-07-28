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Altın Kaplama Doğal İnci Tesbih 925 Ayar Gümüş

Ürün Kodu : İMT094
Öne Çıkan Bilgiler
TASARIM TAMAMEN YENİLENDİ ! İNCİLER TEK TEK DELİNİYOR VE İÇİNDE ARTIK DAHA SAĞLAM OLMASI İÇİN EN KALİTELİ İP KOYULDU ! KAÇIRMAYIN !
Hediyesi :
4.063,00 TL
Havale Fiyatı : 3.859,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:İMT094
Metaryel:925 Ayar Gümüş + ALTIN KAPLAMA
Kullanılan TAŞ:Doğal İnci

Ağırlık:36,80 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Yuvarlak (Küre) Kesim
Tane Kalınlığı:8mm / 8mm

Tesbih Toplam Uzunluğu:26,50 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN ALTIN SUYUNA BATIRILARAK YAPILMIŞTIR. ÜRÜNÜMÜZ GARANTİLİ SERTİFİKASI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR. KAPLAMA TÜRKİYE DE YENİ GELİŞTİRİLEN ÖZEL BİR KORUMA FORMÜLÜ İLE SADECE OSMANLI PAZAR 'DA...! AYRICA ÜRÜN İÇERİSİNDE KALİTELİ İP KULLANIYORUZ! İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN 925 AYAR GÜMÜŞ ve ALTIN KAPLAMADIR..
Önemli Not : Bu ürün gibi altın veya sarı yaldız kaplama olan ürünlerde, kullanan kişinin el terlemesi veya Avuçiçi Terlemesi gibi bir sorun mevcut ise bu durumda altın kaplamanın veya yaldız kaplamanın dayanma süresi en aza inmiş olur. Bu gibi durumlarda vermiş olduğumuz garanti kişiyle alakalı bir durumdan dolayı geçersizdir. Zira bu tıp literatüründe Palmar Hiperhidroz adı ile anılan bir çeşit rahatsızlıktır. Böyle bir rahatsızlığınız varsa bu tip kaplama ürünler tercih etmemeli bunun yerine üzerinde kaplama olmayan 925 veya 1000 ayar gümüş ile , 8-10-14-18-21-22-24 ayar altın ürünler tercih etmelisiniz. 
Ürün Etiketleri
sedat peker tesbih
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