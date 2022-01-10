Stok Kodu: OSM1403 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Aparat Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Amazonit Taşı Ağırlık: 19 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Amazonit Taşı

Amazonit Taşı, hem görünümü hem de rengi ile nehre benzemektedir. Amazonit taşı ise Brezilya’da bulunan Amazon nehrinden gelmektedir. Amazonit taşının anlamı cesarettir. Oldukça güçlü bir enerjisi olan Amazonit taşının tüm özellikleri Amazon kadınlarının gücüne ve cesaretine benzetilmektedir.

Amazonit taşının tarihine bakıldığında 4000 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle renginden dolayı yüksek bir enerjisi olduğuna inanılan Amazonit taşı eski dönemlerde hem gücün hem de zenginliğin bir göstergesi olarak kullanılmaktaydı. Amazonit taşının ayrıca şifalandırıcı bir etkisi de vardır. Bunun için Mezopotomya ve Mısır medeniyetlerinde kralların asalarında ve çeşitli eşyalarında da Amazonit taşı sıklıkla tercih edilmekteydi.

Amazonit Taşı Özellikleri