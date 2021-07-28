YAKUT

Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.

Yakut Genel Özellikleri

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Safir

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak

Rengi : Kan Kırmızısı

Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.

Doğru kararlar almayı sağlar.

Doğru kararlar almayı sağlar. Vücudu toksinlerden temizler.

Vücudu toksinlerden temizler. Açlık hissini engeller.

Açlık hissini engeller. Böbrek üstü bezini uyarır.

Böbrek üstü bezini uyarır. İç enfeksiyonlar ile mücadele eder.

İç enfeksiyonlar ile mücadele eder. Kan dolaşımını düzenler.

Kan dolaşımını düzenler. Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar.

Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar. Liderlik vasıflarını güçlendirir.

Liderlik vasıflarını güçlendirir. Hayata pozitif enerji yayar.

Hayata pozitif enerji yayar. Kızgınlıkları azaltır.

Kızgınlıkları azaltır. Vücut sıcaklığını artırır.

Vücut sıcaklığını artırır. Ruhsal gelişimi destekler.

Ruhsal gelişimi destekler. Neşe ve mutluluk duygusunu artırır.

Neşe ve mutluluk duygusunu artırır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kişinin duygularını pozitife çevirir.

Kişinin duygularını pozitife çevirir. Düşük tansiyonu düzenler.

Düşük tansiyonu düzenler. Büyüye karşı koruma sağlar.

Büyüye karşı koruma sağlar. Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar.

Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar. Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar.

Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar. Menopoza karşı etkilidir.

PEMBE Rose ( Gül ) Kuvars

Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.

Pembe Kuvars Genel Özellikleri

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık

Rengi : Renksiz, beyaz, pembe

Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç