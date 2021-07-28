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|Stok Kodu:
|OSM923
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yakut, Pembe Kuvars
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
YAKUT
Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.
Yakut Genel Özellikleri
Sertliği : 9
Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1
Kimyasal Grubu : Oksitler
Bağlı Olduğu Grup : Korund
Diğer Grup Üyeleri : Safir
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak
Rengi : Kan Kırmızısı
Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.
PEMBE Rose ( Gül ) Kuvars
Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.
Pembe Kuvars Genel Özellikleri
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO2
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık
Rengi : Renksiz, beyaz, pembe
Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA