Stok Kodu: OSM1199 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Ay Taşı Ağırlık: 9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:



Ay Taşı

Ay Taşı, insanı ruhen dengeleyen ve dinginleyen taştır. Opak ve yumuşak görünümünü ile doğurganlık ve bereket anlamlarını da taşımaktadır. Asırlardan bu yanan insanlar tarafından büyük ilgi gören ay taşı, günümüzde de farklı takı ve aksesuarların tasarımında kullanılarak daha da yaygın hale gelmiştir. Duygularla yakından ilişkili olan bu taş, özellikle yengeç burçları için etkili ve güçlü bir taştır.

Kategorimiz içerisinde ay taşı ile özel olarak tasarlanmış bileklik ve yüzü gibi takılar bulabilirsiniz. Bu takı ve aksesuarlar sadece kadınlara yönelik değil aynı zamanda erkekler için tasarlanmış olan ay taşı takıları, sevdiklerinize ve kendinize alabileceğiniz eşsiz hediyelikler arasında yer almaktadır.

Ay Taşı Faydaları

Duyusal olarak bütünleyici ve destekleyici olan ay taşı, ruhunuzu sakinleştirir. Kısırlık, doğum sancıları ve hormonal bozukluklar gibi kadınların yaşadığı üreme sistemi hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu bilinir. Ayrıca bu taş ile temas eden kişilerin rüyalarını daha net gördüğü bilinir. Duygularınızı dizginleyen bu taş sayesinde çevrenizdekiler ile iletişiminizin sağlıklı ve sevgi dolu olduğunu göreceksiniz.

Doğal taşlar arasında faydaları ile sıklıkla kullanılan ay taşını sizler de yaşamınızın her alanında kullanmak ve faydalarını görmek istiyorsanız kategorimizdeki ay taşı takı ve aksesuarlarını inceleyerek tarzınıza ve zevkinize en uygun modeller arasından tercih yapabilirsiniz. Dilerseniz sevdikleriniz için de bu modeller arasından şık ve estetik olan isabetli tercihler yapabilirsiniz.