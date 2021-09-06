Yeşim Taşı

Yeşim Taşı, asırlar boyunca özellikle Uzak Doğu ülkelerinde oymacılık sanatında sıklıkla kullanılan bir doğal taştır. Uğur taşı ve cennet taşı olarak da adlandırılan yeşim taşı, heykelcilik ve oymacılıkta olduğu gibi aynı zamanda takı ve mücevher yapımında da günümüzde yaygın olarak tercih edilen değerli bir taştır. Saydam ya da yarı saydam halde bulunan yeşim taşı, doğada genellikle yeşil renkte bulunur. Ancak nadir de olsa sarı, beyaz, kahverengi ve kırmızı renklerine de rastlanabilir.

Saydam ve yarı saydam dış görünümü sayesinde oldukça şık bir görünümü olan yeşim taşı, dış görünümünün güzelliği ile birçok takı ve aksesuar modeline de şıklık ve güzellik kazandırmaktadır. Bu nedenle de faydalarının yanı sıra aynı zamanda sizlere şıklık katan modeller, kategorimizde onlarca model vardır.

Yeşim Taşı Faydaları

İnsan psikolojine huzur ve güven aşılayan bir taş olan yeşim taşı, ruhunuzu kaygılarınızdan ve korkularınızdan sıyrılarak huzurlu ve kaygısız bir ruha bürünebilirsiniz. Aynı zamanda antioksidan etkisine sahip olan yeşim taşı, vücuttaki toksinleri atarak kanı temizler. Eğer konsantrasyon problemi yaşıyorsanız o halde yeşim taşını kullanarak adaptasyon sorunlarınızı aşabilirsiniz.

Yeşim taşının faydaları ve estetik görünümü kullanılarak birçok farklı takı modeli tasarlanır. Bu takılar sadece kadınlara değil aynı zamanda erkeklere de yönelik olduğundan modeller geniş kitleye hitap etmektedir. Yüzük, kolye, küpe, bileklik ve tesbih modelleri yeşim taşı ile üretilen takı ve aksesuar modelleridir.