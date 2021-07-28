BALİNA DİŞİ

Balinalar iki gruba ayrılır:dişli balinalar,dişsiz balinalar Dişli Balinalar özellikle takı tasarımında ve tesbih yapımında dişleri kullanılır,sanıldıgı gibi balinalar dişleri için öldürülmemektedir. kuzey ülkelerinde enerji deposu olan yaglarını yöre halkları yiyerek hayatta kalmaktadırlar.