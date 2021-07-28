 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Akik Taş Ayet - el Kursi Yazılı

Ürün Kodu : DUA002
Öne Çıkan Bilgiler
BU ÜRÜNÜN TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE YAPILDIĞINI VE TAŞIN ÜZERİNE İSTEDİĞİNİZ YAZIYI HAT İLE YAZDIRABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu Ürün Kolye Değildir. Yazılı Taşdir Sadece..
Hediyesi :
1.648,00 TL
Havale Fiyatı : 1.565,60 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:DUA002
Metaryel:Akik TAŞ
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Akik TAŞ
Ağırlık:15,99 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Ayet - el Kursi Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Bu Ürün Kolye Yüzük gibi taşınmalık bir aksesuar değildir. Sadece TAMAMI EL Yazması AKİK Taştır.

Üç Farklı Ustanın Elinden Geçmiş olan bu NADİDE ÜRÜN
İstanbul Piyasasında Sadece
BURADA SATILMAKTADIR.
Size Özel Tamamı EL İŞÇİLİĞİ olan bu ürüne istediğiniz hattı yazdırabilirsiniz.
Dip Not:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

AYET-EL KURSİ

Ayetel kürsi okumanın hikmetleri, faziletleri hakkında bilgi verir misiniz? Muhammed b. İsâ'dan nakledildiğine göre İbnü'l-Aska' şöyle der: "Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip Kur'an'ın en faziletli ayeti hangisidir?' diye sordu.
Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm... " (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve'l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V, 142). Başka birhadiste de: "Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Âyetü'l-Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman Şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an,
2) Resulullah (s.a.s.) bir defa Ka'b oğlu Ubey'e, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş,
"Allah ve Resulu daha iyi bilir" cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce ayetin "Allahu lâ ilâhe illâhüve'l-Hayyu'l-Kayyûm" olduğunu söylemiştir. Resulullah (s.a.s.) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey'in göğsüne vurarak Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun. " buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Vitir,17) Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.) "Âyetü'l-Kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır" buyurmuştur. (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2) Bu ayet-i kerîmede Cenâb-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir. Meâli şöyledir: Allah (İbadete en lâyık olandır), Ondan başka ilâh yoktur. Diridir (ezeli ve ebedîdir), Kayyumdur (yaratıkların bütün işlerini düzenleyicidir. Yaratmada, rızık vermede mahlûkâtın yegane sahip ve hâkimi olup her şey onun sayesinde ayakla durur) Onu ne bir uyuklama alır, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O'nun izni olmaksızın yanında kim şefaat edebilir? O, (bütün yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki bütün yaptıklarını, açıklaytp gizlediklerini), arkalarındakini (Ahirette olacak Şeyi) bilir. Onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır.
Ve onların (göklerin ve yerin) korunması O'na ağır gelmez. O, çok yüce çok büyüktür. " (Ahmed Ağırakça, Şamil İslam Ans.)Ayetül Kürsi'nin okunması hakkında bazıHadisler "Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zamanAyetel Kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvelAyetel Kürsi'yi oku." dedi." "Kim farz olan hernamazın ardından Ayet'ül Kürsi okursa ondan sonrakinamaza kadar mahfuz kalır." Buhadissebebiyle her farznamazdan sonra ayetül kürsi okunur. "Kim sabah çıkınca Ayetül Kürsi ile Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim suresinin evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur." "Uyurken ayetel kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz." (Bkz. Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan)

YEMEN AKİĞİ

Taşların sırlı şahı, Ölümsüz Taş, ve Yemen Taşı adlarıyla şan bulmuştur. Akik Taşı, eski çağlardan beri süs eşyası, mücevher bazen de olumsuz enerjilere karşı koruyucu etmen olarak kullanılır. Bir merkezin çevresinde çeşitli renklerde halkalardan oluşmuş bir görünümdedir. Serttir ve renkli kısımları ışığı geçiren bir yapıya sahiptir. İsmini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almıştır. Agat ve Akit olarak ünlenen taşlar, kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi ve yeşil karışımı renklerdedir. Peygamber Efendimiz, akik taşlı bir yüzüğü mühür olarak kullanmıştır. Akik taşına kimileri Ateş Taşı ya da Gezgin Taşı derler.
Ürün Etiketleri
dualı taş
el yazması taş
yazılı taşlar
ayet yazılı taşlar
ayet yazılı akik taş
dua yazılı taş
taşlara yazı yazan yerler.
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.