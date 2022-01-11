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Çiçek Model 14 Ayar Altın İsim Yazılabilir Kolye

Ürün Kodu : MS120
Öne Çıkan Bilgiler
Hediyeyi alacağınız kişiye göre özel olarak tasarlayarak sevdiklerinizin ilgi odağı olacak modeller ortaya çıkarabilirsiniz. Sadece sevdiğiniz ve sizin için değerli olan kişilere özel olarak hediye tercihi yapmak istiyorsanız ufak dokunuşlar ile farklı modelleri sadece sevdiklerinize özel modeller haline getirebilirsiniz. Bu 14 ayar altın kolyeyi istediğiniz şekilde hazırlatabilir istediğiniz duayı yazdırabilirsiniz.
Hediyesi :
33.596,00 TL
Havale Fiyatı : 31.916,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:MS120
Metaryel:14 Ayar Altın
Boyut:25 mm ZİNCİR FİYATA DAHİL DEGİLDİR
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:İstediğiniz yazı, dua, isim yazılır.
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Ürün Etiketleri
kişiye özel kolye
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