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Hediyeyi alacağınız kişiye göre özel olarak tasarlayarak sevdiklerinizin ilgi odağı olacak modeller ortaya çıkarabilirsiniz. Sadece sevdiğiniz ve sizin için değerli olan kişilere özel olarak hediye tercihi yapmak istiyorsanız ufak dokunuşlar ile farklı modelleri sadece sevdiklerinize özel modeller haline getirebilirsiniz. Bu 14 ayar altın kolyeyi istediğiniz şekilde hazırlatabilir istediğiniz duayı yazdırabilirsiniz.