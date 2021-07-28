AKUAMARİN

Bu taş için “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.

Akuamarin Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt

Sertliği : 7,5

Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı.

Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp

Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.

Rengi : Gök mavisi, denizlerin mavisi.

Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.

Boğaz, boyun bölgesinde oldukça etkilidir. Solunum yolları, astım, bronşit, troid bezleri, bezeler, urlar ve diğer şişlikler için faydalıdır.

Boğaz, boyun bölgesinde oldukça etkilidir. Solunum yolları, astım, bronşit, troid bezleri, bezeler, urlar ve diğer şişlikler için faydalıdır. Göz sağlığı üzerinde etkilidir, gözlüklerde kullanılması faydalı olacaktır.

Göz sağlığı üzerinde etkilidir, gözlüklerde kullanılması faydalı olacaktır. Doğal vücut arındırıcı bir taştır.

Doğal vücut arındırıcı bir taştır. Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan ( alkol, sigara, uyuşturucu vs.) uzaklaşmayı sağlar.

Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan ( alkol, sigara, uyuşturucu vs.) uzaklaşmayı sağlar. İçsel huzur sağlar, kendine güveni artırır.

İçsel huzur sağlar, kendine güveni artırır. Yaptığınız eylemlerin sonucundan hoşnut kalmanızı sağlayarak, yetersizlik hissinden kurtarır.

Yaptığınız eylemlerin sonucundan hoşnut kalmanızı sağlayarak, yetersizlik hissinden kurtarır. Hafızayı kuvvetlendirir ve netlik kazandırır.

Hafızayı kuvvetlendirir ve netlik kazandırır. Suya koyularak tedavilerde kullanılabilir.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur. Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.

Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir. Gerçekleri fark etmeyi sağlar.

Gerçekleri fark etmeyi sağlar. Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.

Stres ve gerginliği ortadan kaldırır. Cesaretin artmasını sağlar.

Cesaretin artmasını sağlar. Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.

Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur. Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.

Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar. Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.

Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar. Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir. Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar. Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.

Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir. Özgüveni artırır.

PEMBE Rose ( Gül ) Kuvars

Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.

Pembe Kuvars Genel Özellikleri

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık

Rengi : Renksiz, beyaz, pembe

Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç