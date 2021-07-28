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|Stok Kodu:
|OSM922
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akuamarin, Mavi Akik, Pembe Kuvars
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
AKUAMARİN
Bu taş için “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.
Akuamarin Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt
Sertliği : 7,5
Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.
Parlaklığı : Camsı.
Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp
Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.
Rengi : Gök mavisi, denizlerin mavisi.
Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.
AKİK
3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.
Akik Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı
Sertliği : 6,5 - 7
Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.
Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.
Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks
Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.
Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.
Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova
Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.
Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.
PEMBE Rose ( Gül ) Kuvars
Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.
Pembe Kuvars Genel Özellikleri
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO2
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık
Rengi : Renksiz, beyaz, pembe
Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA