YEŞİM

Yeşim taşı çinliler tarafından önem verilen taşlardandır. Bilgelik, merhamet, adalet, tevazu ve cesareti temsil eder. Çinliler tarafından kelebek şekli verilmiş yeşim taşları sevgi çekmek için kullanılırdı. Yüzyıllar boyunca Asya felsefesinin bir parçası olmuştur.

Yeşim Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Ceyd, Jadeit, Nefrit

Sertliği : 6.5 - 7

Özgül Ağırlığı : 3.2 - 3.3

Kimyasal Formülü : (Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2)

Uyumlu Olduğu Element : Toprak, Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kalp, Üçüncü Göz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Başak, Terazi ve İkizler

Rengi : Yeşil, sarı, beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Guetamala, Myanmar, Rusya ve Amerika, Çin, Yeni Zelanda, Meksika, Türkistan

Sakinlik, denge ve sabır sağlar.

Sakinlik, denge ve sabır sağlar. Öğrenme kolaylığı sağlar.

Öğrenme kolaylığı sağlar. Sara hastalığına karşı faydalıdır.

Sara hastalığına karşı faydalıdır. Böbrek, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için faydalıdır.

Böbrek, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için faydalıdır. Kalp sağlığı için kullanılır.

Kalp sağlığı için kullanılır. Mücadele kabiliyetini artırarak hayata karşı güçlü olmayı sağlar.

Mücadele kabiliyetini artırarak hayata karşı güçlü olmayı sağlar. İş hayatında başarılı olmayı sağlar.

İş hayatında başarılı olmayı sağlar. Açık kalpli ve dürüst olmayı sağlar.

Açık kalpli ve dürüst olmayı sağlar. “ Koşulsuz sevgi “ ve karşılıksız sevmeyi sağlar.

“ Koşulsuz sevgi “ ve karşılıksız sevmeyi sağlar. İletişim yeteneğini artırarak konuşma kabiliyetini geliştirir.

İletişim yeteneğini artırarak konuşma kabiliyetini geliştirir. Akciğerlerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Akciğerlerin sağlıklı çalışmasını sağlar. Evlilik ve akrabalık bağlarını güçlendirir.

Evlilik ve akrabalık bağlarını güçlendirir. Beden, ruh ve zihin dengesini sağlar.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.