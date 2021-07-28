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Çiftlere Özel Doğal Kaplan Gözü Taşlı Kombin Bileklik

Ürün Kodu : OSM926
Öne Çıkan Bilgiler
Çiftlere Özel Doğal Kaplan Gözü Taşlı Kombin Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
2.356,00 TL
Havale Fiyatı : 2.238,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM926
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Kaplan Gözü
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

KAPLANGÖZÜ

Roma’lı askerler savaş sırasında oyulmuş taşlar taktılar. Kara büyüye karşı kullanıldı. Zenginlik ve para sağladığı ile ilgili olarak ün yapmıştır. Göz bozuklukları için en çok kullanılmış taştır.

Bağlı Olduğu Grup   : Kristal kuvars – Kalsedon

Diğer Adları    :  Bağımsızlık taşı

Kimyasal Formülü   : Sio2 + Fe, O, OH

Rengi  : İçinde Demir Oksidin oluşturduğu sarı veya altınımsı kahverengi bantlı çizgiler bulunan  siyah

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz, Güneş Sinir Ağı

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak, Yengeç, Kova

Sembolü Olduğu Husus :  Eril enerji, Bağımsızlık

Çıkarıldığı Ülkeler :  Güney Afrika, Avustralya, Burma

  •          Strese bağlı hastalıklarda yararlıdır.
  •          İnatçılığı azaltır.
  •          Hastaların enerjisini yükseltir.
  •          Tüm düşünceler içinde bütünlük sağlar.
  •          Karşıdaki insanın hislerini anlamayı sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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