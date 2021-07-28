MALAHİT ( MALAKİT )



Mısır kültürleri ile birlikte uzun bir geçmişe sahip malahit taşı M.Ö. 4000 yıllarına kadar kullanıldı. Eski Mısırlılar Sina yarımadasından edindikleri malahit muska ve heykeller için kullanıldı. Mısırlılara ait ölüler kitabında “ yeşil taş şeklinde yeryüzüne düşen yıldız “ olarak bahsedilmiştir. Mısır’da üst düzey güç için kullanılan ana taşlardan biriydi. Firavunlar başlıklarını malahit ile kaplardı. Bu başlıkların hükümdarlara sirayet ettirdiği yüksek titreşimler sayesinde akıllıca kararlar aldığına inanılırdı. Eski bir Rus efsanesine göre ise malahit taşı ile yapılan kadehler ile içenlere ihsanda bulunulacak ve hayvanların dilini anlayacaklardı. Mısırlı kadınlar tarafından toz haline getirilirek göz kapakları ve kirpikleri boyamak için kullanılmıştır.

Malahit Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Malakit

Sertliği : 3,5 - 4

Özgül Ağırlığı : 4

Kimyasal Formülü : Cu2CO3(OH)2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : 4 (Kalp)

Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Terazi, Oğlak

Rengi : Zümrüt yeşili, donuk yeşil ve ipek parıltılı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Macaristan, Sibirya, Almanya, Kuzey ve Güney Amerika, Türkiye, Güney Batı Afrika

Oldukça parlak bir yeşile sahip mineral zengini bir taştır. Oldukça çok bulunabilen bir bakır cevheridir. Kalite değeri yüksek olanlar mücevherat olarak kullanılmaktadır.