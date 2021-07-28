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Çiftlere Özel Malahit Taşlı Kombin Bileklik

Ürün Kodu : OSM936
Öne Çıkan Bilgiler
Çiftlere Özel Malahit Taşlı Kombin Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
2.316,00 TL
Havale Fiyatı : 2.200,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM936
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Malahit
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

MALAHİT ( MALAKİT )

 Mısır kültürleri ile birlikte uzun bir geçmişe sahip malahit taşı M.Ö. 4000 yıllarına kadar kullanıldı. Eski Mısırlılar Sina yarımadasından edindikleri malahit muska ve heykeller için kullanıldı. Mısırlılara ait ölüler kitabında  “ yeşil taş şeklinde yeryüzüne düşen yıldız “ olarak bahsedilmiştir.  Mısır’da üst düzey güç için kullanılan ana taşlardan biriydi. Firavunlar başlıklarını malahit ile kaplardı. Bu başlıkların hükümdarlara sirayet ettirdiği yüksek titreşimler sayesinde akıllıca kararlar aldığına inanılırdı. Eski bir Rus efsanesine göre ise malahit taşı ile yapılan kadehler ile içenlere ihsanda bulunulacak ve hayvanların dilini anlayacaklardı. Mısırlı kadınlar tarafından toz haline getirilirek göz kapakları ve kirpikleri boyamak için kullanılmıştır.

Malahit Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Malakit

Sertliği : 3,5 - 4

Özgül Ağırlığı : 4

Kimyasal Formülü : Cu2CO3(OH)2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : 4 (Kalp)

Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Terazi, Oğlak

Rengi : Zümrüt yeşili, donuk yeşil ve ipek parıltılı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Macaristan, Sibirya, Almanya, Kuzey ve Güney Amerika, Türkiye, Güney Batı Afrika

Oldukça parlak bir yeşile sahip mineral zengini bir taştır. Oldukça çok bulunabilen bir bakır cevheridir. Kalite değeri yüksek olanlar mücevherat olarak kullanılmaktadır.

  •          Konsantrasyonu artırır.
  •          Ego ile irade arasında denge kurmayı sağlar.
  •          Kalp ağrıları, kalp hastalıkları karşısında başarılı sonuçlar verir.
  •          Yüksek enerjisi ile iyi bir şifacıdır.
  •          Takan kişiyi negatif enerjilerden korur.
  •          Duygusal istikrar sağlar. Kendine zarar verecek romantik eğilimlere karşı karşı etkilidir. Gerçek sevgi ve aşk duygusunu teşvik eder.
  •          Ağrıları dindirmede kullanılabilir.
  •          Hücreleri yeniler.
  •          Tümörleri azaltabilir.
  •          Karın ağrısı, adale kasılmaları ve romatizmaya karşı etkilidir.
  •          Geçmiş ile barışmayı sağlar. Neşe duygusu oluşturur.
  •          Olumsuzluk ve fiziksel tehlikelere karşı koruma sağlar.
  •          Dikkatli kullanılması gereken taşlardan biridir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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