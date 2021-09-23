Stok Kodu: OSM1217 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Güneş Taşı Ağırlık: 14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Güneş Taşı

Güneş Taşı, kuvars grubunda yer alan bir doğal taş olmakla birlikte kullanımı asırlar öncesine kadar dayanan doğal taşlardan bir tanesidir. Kahverengi ve turuncu renklerde doğada bulunan bu doğal taş, asırlar öncesinden günümüze kadar gelmeyi başarmış ve yaşama sevincini sembolize etmesi ile bilinir. Turuncu ve kahverengi tonlarının yanı sıra saydam ve yarı saydam bir forma da sahip olabilir. Kendisine has ışıltılı bir görüntüsü vardır.

Bakır, hematit ve geotit mineralleri bakımından zengin olmasından dolayı kahverengi ve turuncu tonlarını almıştır. Yaşama sevinci ile birlikte aynı zamanda özgürlüğün de simgesi olan güneş taşı, asırlar öncesinden beri insanlar tarafından iyiliği çağırdığına inanılan özle bir doğal taştır.

Güneş Taşının Faydaları Nelerdir?

Yaşama sevinci ve özgürlüğün yanı sıra aynı zamanda liderlik özelliğini yükselten güneş taşı, kişinin motivesini arttırırken bağımsızlık ve özgürlük duygularını da kamçılar. Ruhsal sağlığın yanı sıra neredeyse tüm organların sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Mide ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinden alternatif tıp yöntemidir.

Vücut ağrılarına iyi gelmekle birlikte kişinin hızlı kilo alımını engeller. Ruhsal takıntıları, çöküntüleri ve kaygıları tamamen ruhtan arındırır ve kişinin özgüven kazanmasını sağlar. Güneş taşıyla yüzük, kolye, bileklik ve tesbih gibi birçok aksesuar ve takı üretimi yapılmaktadır. Kategorimizde bu taş ile doğal olarak üretilmiş birçok model vardır. Sizler de hemen modellere göz atabilirsiniz.