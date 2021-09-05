





Hamatit Taşı

Hamatit Taşı, kaya ve toprak gibi doğal oluşumlarda bulunmakla birlikte aynı zamanda “Kan taşı” olarak da bilinen doğal taştır. Ağırlıklı olarak kırmızı ve kahverengi renklerinde doğada bulunur. Günümüzde bileklik ve yüzük gibi mücevherlerin yapımında kullanılan ve son derece özel bir taş olan hamatit taşı, kullandığı takılara pigment farklılığı kattığı için diğer doğal taşlardan ayrı bir yere sahiptir.

Sağlam bir özelliğe sahip olmasından dolayı çelik üretiminde de yaygın olarak kullanılan bu doğal taş ile ilgili kategorimizde yer alan bileklik ve yüzük gibi birçok takı ve aksesuar yer alıyor. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için benzersiz olan bu modeller, %100 doğal hamatit taşından el işçiliği ile üretilmiştir. Tüm bu modellere kategoriye göz gezdirerek ulaşabilirsiniz.

Hamatit Taşının Faydaları

Kan taşı olarak da bilinen hamatit taşı, kan hastalıklarının tedavisinde de kullandığından ötürü bu ismi almıştır. Ayrıca bu taşı kullanan kişilerde durağan enerjiyi azaltarak kişiye pozitif enerji yükler. Kan hastalıklarının yanı sıra bel soğukluğu, saç dökülmesi gibi hastalıklara da yüksek oranda iyi geldiği bilinen bir doğal taştır.

Yapılan araştırmalar ve elde edilen istatistiklere göre Türkiye’de olduğu gibi tüm dünya üzerinde kan ve damar yolu hastalıkları konusunda faydalı olduğu saptanmıştır. Kadın ve erkeklerin bu özellikleri doğrultusunda sıklıkla tercih ettiği hamatit taşı aksesuarlarına sizler de kategorimize göz gezdirerek hemen ulaşabilirsiniz.