Stok Kodu: İMT095 Metaryel: 14 Ayar ALTIN İmame ve Püsküllü Kullanılan TAŞ: Doğal İNCİ

Ağırlık: 38,01 Gr A LTIN Ağrılık : 8 Gr Tane Kesim Şekli: Yuvarlak Kesim Tane Kalınlığı: 8mm / 8mm

Tesbih Toplam Uzunluğu: 28,50 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler: İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN 14 AYAR ALTINDIR. İnciler tek tek delinip içerisinden zincir geçirilmiştir. Böylece ürünün daha sağlam olması sağlanmıştır. İçinden geçen ZİNCİR de 14 AYAR ALTINDIR ! Arzu edilen şekilde Püskül tasarımı değiştirilebilir. Kişiye özel siparişleriniz için WhatSapp Numaramız 0542 515 25 65 - 0212 635 35 99 Bu tesbihin imamesi ve püskülü sitemiz içerisindeki modellerle değiştirelebilir.

Kültür İncisi Nedir?



İnci, deniz kökenli bir organizma olan molüsk (istiridye diye bilinen yumuşakça) içinde doğal bir şekilde oluşan değerli bir taştır. Doğal inci çok nadir bulunur.

Bu sebeple günümüzde tüketiciye sunulan incilerkültür incisidir. Kültür incisi üretmek için istiridye veya midye içine bir kum tanesi veya boncuk yerleştirilir. Böylece istiridye harekete geçecek ve içindeki kum tanesi veya boncuğu sedef ismi verilen maddenin pürüzsüz katmanlarıyla kaplamaya başlayacaktır.

Bu kristalize element inciye eşi bulunmaz renk ve görkemli parlaklığını vererek kabuğu oluşturmaya yardımcı olur. İstiridye, bu maddeye karşı, sanki içine bir kum tanesi girmiş gibi reaksiyon göstererek, çekirdeğin üzerini inci anası ile kaplamaya başlar. Bu işlem bir hayli uzun süreceğinden, bir yılsonunda çekirdeğin üzeri ortalama 0.15 milimetre sedefle kaplanmış olur. Güney denizlerinde ve Burma'daki çiftliklerde üretilen incilerin yıllık kaplanma hızı 1,5 milimetreye ulaşabilmektedir. . Eğer istiridyenin içinde çok sayıda inci çıkarsa bunlar gerçek inci kadar değerli değildir. Fakat bunların doğal mı yoksa değimli sadece deneyimli kişiler tarafından ayırt edebilir.



Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir?



Hayır. Kültür İncileri, istiridye veya midye içerisinde doğal ortamlarında zamanla ve insan yardımıyla oluşur. Taklit inciler ise çeşitli ürünlerden insan eliyle ve fabrikasyon olarak yapılır.



Kültür incileri ile Doğal inciler arasındaki fark.



Kültür incileri doğal incilerle aynı özellikleri paylaşmakta olup canlı istiridyeler tarafından yetiştirilmektedir. Tek fark insan tarafından gerçekleştirilen az miktardaki teşviktir.