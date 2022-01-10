Stok Kodu: OSM1412 Metaryel: Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Kan Taşı Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Kan Taşı

Kan Taşı, Helyotrop taşı olarak da bilinmektedir. Renk olarak koyu yeşil ağırlıklı bir renge sahip olan Kan taşı üzerinde kırmızı lekeleri ile diğer taşlardan kendini ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Kan taşının üzerindeki bu kırmızı lekeler demir oksitten kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Bu kırmızı lekelerden dolayı adı Kan taşı olarak bilinmektedir. Opak taş grubunda yer alan Kan taşı uzun süreli kullanım sunar ve oldukça dayanıklı bir doğal taş çeşididir.

Kan Taşının Özellikleri

Diğer doğal taşlar ile karşılaştırıldığında oldukça kolay bulunan bir taş çeşidi olduğu bilinmektedir. Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin gibi ülkelerde bol miktarda çıkartılmaktadır. Kan taşının tarihine bakıldığında mistik dönemlerden beri kötülükleri uzak tuttuğuna inanıldığı için kullanıldığı bilinmektedir.

Sezgilerin ve yaratıcılığın ön plana çıkartılması için tercih edilmektedir. Kan taşı eski dönemlerden beri kehanet taşı olarak kullanılmaktadır. Arındırıcı ve şifalandırıcı bir etkisi olduğuna inanılan Kan taşı aynı zamanda kan temizleyici özelliği ile de ön plana çıkartmaktadır. Kan taşının hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak pek çok faydası vardır. Ancak Kan taşının faydalarından yararlanmak için düzenli ve devamlı olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kan Taşının Faydaları