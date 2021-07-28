LAPİS LAZULİ

19. yy. resimlerinde gökyüzü ve deniz boyamakta bu taşı kullanıldı. Meryem Ana resimlerine mavi renk verirdi. Eski Mısır’da göz farı olarak da kullanıldı. Ayrıca Eski Mısır, Sümer ve Babillerin şifacıları tarafından katarakt tedavisinde kullanıldı. Mumyaların lahitleri içerisinde yerleştirilmektedir. Kutsal kitapta lacivert taş olma ihtimali vardır.

Lapis Lazuli Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Gece Taşı, Lacivert Taş, Gerçek Taşı

Sertliği : 5 - 6

Özgül Ağırlığı : 2.4 - 2.6

Kimyasal Grubu : Mineraller

Yapısal Görünümü : Opak ve Yarı Saydam

Parlaklığı : Mat

Kimyasal Formülü : Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş ve Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Alın ve Gırtlak

Uyumlu Olduğu Burç : Boğa, Terazi, Yay, Kova

Rengi : Derin Mavi, Mor ve Yeşilimsi

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, Pakistan, İtalya, Kanada, Sibirya, Angola, Afganistan(En değerli olanlar), Şili, İsviçre