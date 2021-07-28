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Doğal Lapis ve Azurit Taşlı Gümüş Erkek Bileklik

Ürün Kodu : HVN072
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Lapis ve Azurit Taşlı Gümüş Erkek Bileklik Bu Ürünü Sitemizden İster kredi kartı ile isterseniz kapıda Ödeme satın alabilirsiniz.
Hediyesi :
1.650,00 TL
Havale Fiyatı : 1.567,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:HVN072
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8 mm Boyu / 8 mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Lapis ve Azurit Taşlı
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Doğal Lapis ve Azurit Taşlı Gümüş Erkek Bileklik 
  • Lapis ve Azurit doğal taştan üretilmiştir.Taşlar 8 mm çapındadır.
  • Kullanılan metal parçalar gümüştür  ve  yaklaşık 4  gr ağırlığındadır.
  • Lastikli  yapısı sayesinde her bileğe rahatlıkla uymaktadır.
AZURİT TAŞI:
  • Boğaz, boyun ağrılarını giderir.
  • Troit bezi aktivitesini düzenler.
  • İşitme problemlerinde etkilidir.
  • Vücuttan toksinlerin temizlenmesini sağlar.
  • Beyin ve sinir aktivitesini düzenler.
  • Sezgileri artırır.
  • Sınavları olan öğrencilerin kullanması için mükemmel bir taştır.
  • Zihnin açılmasını sağlar.
LAPİS LAZULİ
19. yy. resimlerinde gökyüzü ve deniz boyamakta bu taşı kullanıldı. Meryem Ana resimlerine mavi renk verirdi. Eski Mısır’da göz farı olarak da kullanıldı. Ayrıca Eski Mısır, Sümer ve Babillerin şifacıları tarafından katarakt tedavisinde kullanıldı. Mumyaların lahitleri içerisinde yerleştirilmektedir. Kutsal kitapta lacivert taş olma ihtimali vardır.
  • Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.
  • Tansiyonu düzenler.
  • Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.
  • Uykusuzluğa karşı kullanılır.
  • Korkuları ortadan kaldırır. 
  • Liderlik özelliklerini destekler.
  • Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.
  • Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.
Ürün Etiketleri
doğaltaş bileklik
lapis lazuli bileklik
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