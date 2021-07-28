Doğal Lapis ve Azurit Taşlı Gümüş Erkek Bileklik

Lapis ve Azurit doğal taştan üretilmiştir.Taşlar 8 mm çapındadır.

Kullanılan metal parçalar gümüştür ve yaklaşık 4 gr ağırlığındadır.

Lastikli yapısı sayesinde her bileğe rahatlıkla uymaktadır.

AZURİT TAŞI:

Boğaz, boyun ağrılarını giderir.

Troit bezi aktivitesini düzenler.

İşitme problemlerinde etkilidir.

Vücuttan toksinlerin temizlenmesini sağlar.

Beyin ve sinir aktivitesini düzenler.

Sezgileri artırır.

Sınavları olan öğrencilerin kullanması için mükemmel bir taştır.

Zihnin açılmasını sağlar.

LAPİS LAZULİ

19. yy. resimlerinde gökyüzü ve deniz boyamakta bu taşı kullanıldı. Meryem Ana resimlerine mavi renk verirdi. Eski Mısır’da göz farı olarak da kullanıldı. Ayrıca Eski Mısır, Sümer ve Babillerin şifacıları tarafından katarakt tedavisinde kullanıldı. Mumyaların lahitleri içerisinde yerleştirilmektedir. Kutsal kitapta lacivert taş olma ihtimali vardır.