Doğal Lapis ve Azurit Taşlı Gümüş Erkek Bileklik
- Lapis ve Azurit doğal taştan üretilmiştir.Taşlar 8 mm çapındadır.
- Kullanılan metal parçalar gümüştür ve yaklaşık 4 gr ağırlığındadır.
- Lastikli yapısı sayesinde her bileğe rahatlıkla uymaktadır.
AZURİT TAŞI:
- Boğaz, boyun ağrılarını giderir.
- Troit bezi aktivitesini düzenler.
- İşitme problemlerinde etkilidir.
- Vücuttan toksinlerin temizlenmesini sağlar.
- Beyin ve sinir aktivitesini düzenler.
- Sezgileri artırır.
- Sınavları olan öğrencilerin kullanması için mükemmel bir taştır.
- Zihnin açılmasını sağlar.
LAPİS LAZULİ
19. yy. resimlerinde gökyüzü ve deniz boyamakta bu taşı kullanıldı. Meryem Ana resimlerine mavi renk verirdi. Eski Mısır’da göz farı olarak da kullanıldı. Ayrıca Eski Mısır, Sümer ve Babillerin şifacıları tarafından katarakt tedavisinde kullanıldı. Mumyaların lahitleri içerisinde yerleştirilmektedir. Kutsal kitapta lacivert taş olma ihtimali vardır.
- Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.
- Tansiyonu düzenler.
- Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.
- Uykusuzluğa karşı kullanılır.
- Korkuları ortadan kaldırır.
- Liderlik özelliklerini destekler.
- Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.
- Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.