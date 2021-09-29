Stok Kodu: OSM1330 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Pembe Kuvars, Necef Taşı Ağırlık: 14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Necef Taşı

Necef Taşı; dağ kristali ya da kaya kristali olarak bilinir. Kristal kuvars taşının şeffaf ve saydam halinde olan doğal taşıtır. Camsı parlak görünümünün yanı sıra renksiz ve ya da farklı renklerin karışımı ile dağlarda bulunabilen taştır. Taşın içerisinde ufak boşluklar ve karbondioksit ya da su diyebileceğimiz oluşumlar vardır. Bu nedenle de taş görünümü sallantılı bir görünüme sahiptir. Çünkü taş hareket ettikçe karbondioksit ya da su bu boşluklar arasında gezinir.

Özel yapısı sayesinde oldukça farklı bir görünüm sunan necef taşının, faydaları ve özellikleri de kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Sonsuzluk taşı olması sebebi ile tüm kötü duyguları içine hapsederek size huzur, mutluluk ve stressiz bir yaşam standardı sunar.

Necef Mucizevi Taşı Özellikleri

Doğanın gizli ve sonsuz gücü olarak bilinen necef taşı, size gerek ruhsal gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak birçok farklı olumlu etki sunar. Sindirim, kan dolaşımı, kalp, ve beyin sistemi sağlığını korumak ve iyileştirmekle birlikte hafızayı güçlendirir ve vücudunuzdaki olumsuz tüm enerjilerin uzaklaşmasını sağlar.

Bedeninizde fazla toksinlerin atılmasını sağlarken erken yaşlanmanın da önüne geçtiği bilinen etkili ve son derece güçlü bir taştır. Necef taşı; birçok süs ve hediyelik eşyada kullanıldığı gibi yüzük, bileklik, kolye, küpe ve tesbih gibi kadın ve erkeklerin vazgeçemediği aksesuarların tasarımından da %100 doğal hali ile kullanılmaktadır.

Pembe Kuvars Taşı

Pembe Kuvars Taşı, yüksek enerjiye sahip olmakla birlikte aşkı ve sevgiyi sembolize eden doğal taşıtır. Kalbinizi yatıştıran ve sakinleştiren bu doğal taş, aynı zamanda size ve bulunduğu ortama sakinlik, mutluluk ve aşk enerjisi yayar. Sade hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz bu doğal taş; aynı zamanda bileklik, kolye, yüzük gibi aksesuarlarda tercih edilen doğal taşlar başında gelir.

Kategorimizde tamamen doğal olan pembe kuvars ile üretilmiş birçok takı modeli mevcuttur. Bu modeller arasından kendiniz ve sevdikleriniz için seçimler yaparak sizler de bu doğal taşın yüksek enerjisi ve gücünden yararlanarak sevdiklerinizin de bu güçten yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Pembe Kuvars Taşı Özellikleri

Gücü ile aşkı ve sevginin en güçlü temsilcisi olan pembe kuvars taşı, kullanan kişilere romantizm, aşk ve affetme gibi duygulara yönelik dürtüler kazandırır. Ruhsal anlamda şifa kaynağı olması sayesinde negatif düşüncelerinizi ve tabularınızı uzaklaştırır. Etrafa yayığı titreşimler sayesinde sizdeki ve ortamdaki tüm negatif enerjiyi temizleyerek size huzurlu bir ortam sunar.

Hem kendinizi hem başkaları affetmenizi sağlayan güce sahip olması ile birlikte kadın ve erkekler için hem takı formunda hem de sade taş hali ile tercih edilen taşların başında gelir. Siz de hemen pembe kuvars ile tasarlanmış modellerimizin olduğu kategorimize göz gezdirerek modellerimize ulaşabilir ve kendiniz için ya da sizin için değerli olan sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.