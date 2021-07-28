Yeşim Taşı
Genelde yeşil olarak bulunur.Sarı,beyaz,kahverengi,siyah,kırmızı ya da beyaz lekeli yeşil renklerde de olabilir. Binlerce yıl öncesinde bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri yapmışlardır.Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşını oluşturmuştur. Günümüzde bile Çinli işadamları ellerinde Yeşimden tılsımlar taşırlar,bir işe başlamadan önce onu tutar,okşar ve ondan güç alırlar.
Yeşim Taşının Etkileri
Diş problemleri ve ağrılarında faydalıdır. Ağzın içine yerleştirilen yuvarlak biçimli bir yeşim taşı,dişin yanında durur ve konuşulduğunda diş için rahatlatıcı etkisi olan titreşimler yayar.
- Kişiyi duyguların tutsaklığından kurtararak görüşünü netleştirir.
- Aşırıya kaçan duygusallıkları dengeler.
- Zihinsel odaklanmayı gerektiren çalışmalarda yardımcı olur.
- İçiniz korku ve endişeyle dolduğunda huzur ve güven verir.
- Kişinin kendini zayıf ve güçsüz hissettiği anlarda yeşimi kalbinin üzerine koyması içini rahatlatır.
- Elde tutulduğunda ısınarak rahatlatıcı bir his verir.Kendisini taşıyan kişilere akıl,cesaret ve adalet duyguları verir.
- Kazanılan başarının sonucunda insanın içinde doğabilecek olan kibir duygusunu engeller.
- Günlük kullanım için çok uygun bir taştır.
- Dengeli ve iyileştirici olan yeşil rengin etkisine sahiptir.
- Mücevher olarak özellikle konuşmacılar ve öğretmenler tarafından kullanılabilir.
Bağlı Olduğu Grup PİROKSEN GRUP
Diğer adları YEŞİB (Ar), CENNET TAŞI, MUTLULUK TAŞI, JADE (İng)
Kimyasal Formülü Na(Ca)Al(Fe)Si2O6 + Cr, Mg, Mn, Ti, Ca, K, , H2O
Rengi Açıktan koyuya değişen YEŞİL (Asıl renk), Bazen KREM, GRİ, BEYAZ, az rastlansa da SARI, PEMBE, MOR, KAHVERENGİ, SİYAH
RadyoAktivite Radyoaktif değil.
Karıştırılabileceği Taşlar SERPENTİN (Yılan Taşı), KRİZOPRAZ, AMAZONİT, Yeşil veya yeşile boyanmış KALSİT, AVENTURİN, YEŞİL AKİK
Sembolü Olduğu Husus SEVGİ, FAZİLET, TOPLUMSAL KONUM
Özdeşleştiği Ay MART, AĞUSTOS
Özdeşleştiği Burç BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, TERAZİ, KOVA
Özdeşleştiği Çakra GÜNEŞ SİNİRAĞI, KALP, ALIN (ÜÇÜNCÜ GÖZ)
Özdeşleştiği Unsur TOPRAK, HAVA
Çıkarıldığı Ülkeler EN DEĞERLİLERİ BURMA (MYANMAR) VE SONRA KANADA, KOLOMBİYA, USA, ÇİN, TİBET
- Yararları Ruhsal gerginlikleri giderir, rahatlatır, dinlendirir.
- Fiziksel bedenle ruh, duygularla düşünceler arasında denge (balans) sağlar.
- Antioksidandır. Zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
- Hücreleri yenileyerek dinç ve uzun hayat sağlar.
- Doğumu kolaylaştırır ve doğum sancılarını hafifletir.
- Korku ve endişeden kurtarır, cesaret, özgüven ve huzur duygusu verir.
- Bunun için sol el içinde ovalanmalı veya kalp bölgesine gelecek şekilde takılmalıdır.