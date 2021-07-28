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Dumanlı Kuvars Ve Lapis Lazuli Taşlı Bileklik

Ürün Kodu : DTB151
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Dumanlı Kuvars Ve Lapis Lazuli Taşlı Bay ve Bayan Bileklik Bu ürünü İster Kapıda Ödeme İster Kredi Kartı ile Alabilirsiniz
Hediyesi :
1.767,00 TL
Havale Fiyatı : 1.678,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DTB151
Metaryel: Lapis Lazuli ve Dumanlı Kuvars Taşı 
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 18,90 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

DUMANLI KUVARS

 

Etkisi yavaş, ama yoğun ve güçlüdür. Sabırla kullanılmalıdır. Özellikle yoğunlaşmada kullanılabilecek en iyi taştır.
Zihnin gereksiz seslerini susturarak, gerekli olan sükuneti ve iç huzur ulaşmanızı sağlar.
Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız bir kristali kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırın.
Kristaller onun enerjisine alışkın olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir.
Böyle bir durumda kristalinizi zaman zaman çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınızda sürekli olarak takmaya devam edebilirsiniz.
 Nötrlediğiniz bir taşa başka birinin dokunmasına izin vermeyin. Zira bu taşa onun enerjisinin geçmesine neden olacaktır.
Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak veya toprakta bir süre bekleterek temizleyin.
 (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulmalıdır).

LAPİS LAZULİ

 

 

Lapis Lazuli tek bir taş değil, taşlar birleşimidir.  Bünyesinde LAZURİT, HOYNİT, SODALİT, KALSİT, NOSELİT, PİRİT taşları ve bu taşlara ait mineraller bulunur.Mavi rengini Lazuritten, bazı kısımlarındaki beyazımsı rengi Kalsitten, diğer bazı bölümlerindeki altın sarısı rengini ise Pirit ten alır. Taşın içindeki Kalsitin fazlalığı beyazlığı artırır ve taşın değerini düşürür. Bu durumunu çamur tarlasına benzetenler olmuştur.

 Lapis Lazuli beğenilen bir taş olduğundan, sahteleri de boldur. Bakır, hamur, çamur, tahta boyanarak gerçeğine benzer Lapis üretilebilmektedir. Gerçek Lapis Lazulide az da olsa altın sarısı ve beyazımsı lekeler bulunur. Tümüyle aynı renkte olanlar büyük ihtimalle sahte veya sentetiktir. Taşın üzerindeki altın sarısı veya beyazımsı lekelerin mumlanarak oluşturulma ihtimali de bulunmaktadır. Bu yüzden biraz sert bir cisimle sertliği ve boyanmış olup olmadığı kontrol edilmeli, aşırı koyu renkli veya parlak olanlarından da uzak durulmalıdır.İsminin konulması ilginçtir. Babilliler ve antik Mısırlılar zamanında, yanıltılarak kendisine Mavi Safir (Gökyakut) diye bu taş satılan bir kişi, mahkemeye başvurmuş ve mahkeme kararıyla bu taşın mavi safir olmadığı, bağımsız bir taş olduğu hakim sıfatıyla Hazreti Harun tarafından karara bağlanarak adına Lapis denilmiş, ismini de gökyüzünün gece vaktindeki renginden almıştır. (Eski Ahit, Exodus bölümü)

  • Sürekli kullanılmamasında yarar vardır. Zira vücut, etkilerine karşı bağışıklık kazanabilir.
  • Dikkatli kullanılması gereken bir taştır. Yaydığı enerji, hassas kişilerde baş dönmesine neden olabilir.
  • Su ile özellikle sabunlu suyla temas ettirilirse matlaşabilir.
  • Gerdanlık olarak kullanılması daha yararlıdır.

 

GECE VAKTİ GÖKYÜZÜ, ÖTELERDEN HABER, SEVGİ, ARINDIRMA, YETENEKLER sembolüdür. 

Kimyasal formülü (Na, Ca)8 [(SO4,S,Cl)2 / (AlSiO4)6] olmakla birlikte bünyasinde eser oranda Fe, K, OH, CO3, Be, Mg, Mn, Zn, Co, Ba, St, Pb, Cu, Ni, V, Cr, Mo, Ag, Au mineralleri de bulunur. BOĞA, TERAZİ, YAY, BALIK burcu insanlarında daha etkilidir.

  

YARARLARINDAN BİRKAÇI:

  • Bünyesinde çok sayıda farklı mineral bulunması ve bunların belirli bir düzen içinde bulunması, Lapis Lazuli taşını çok yönlü bir iyileştirici haline getirmiştir.
  • Melankoliyi (aşırı hüznü, neşesizliği, kaygıları) ve depresyonu (ruhsal çöküntüyü) ortadan kaldırır.
  • Zihni berraklaştırır ve gerçek bilgiye ulaşmaya yardımcı olur, bakış açısını genişletir. Kararlı ve etkili enerjisiyle, görmezden geldiğiniz olaylara bakmanızı sağlar. Ruhunuzun hakikate ulaşma arzusunu kuvvetlendirir.
  • Fiziki ve ruhsal güçlerimiz arasında denge oluşturur.
  • Akıl ve zekâ kıvraklığı verir.
  • Küçük çocukları korkularından ve solunum sistemi rahatsızlığından korur.
  • Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını sağlar.
  • Tansiyonu dengeler.
  • İç barış oluşturur ve kişinin kendisine değer vermesini sağlar.
  • Kalp ile akıl arasında iyi bir bağlantı kurar.
  • Hamile kadınların düşük yapmasını önler.
  • İşitme gücünü artırır. İşitme bozukluğunun tedavisine yardımcı olur.
  • Görme bozukluğunun tedavisine yardımcı olur. Katarakt için yararlıdır.
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