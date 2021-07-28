Lapis Lazuli tek bir taş değil, taşlar birleşimidir. Bünyesinde LAZURİT, HOYNİT, SODALİT, KALSİT, NOSELİT, PİRİT taşları ve bu taşlara ait mineraller bulunur.Mavi rengini Lazuritten, bazı kısımlarındaki beyazımsı rengi Kalsitten, diğer bazı bölümlerindeki altın sarısı rengini ise Pirit ten alır. Taşın içindeki Kalsitin fazlalığı beyazlığı artırır ve taşın değerini düşürür. Bu durumunu çamur tarlasına benzetenler olmuştur.

Lapis Lazuli beğenilen bir taş olduğundan, sahteleri de boldur. Bakır, hamur, çamur, tahta boyanarak gerçeğine benzer Lapis üretilebilmektedir. Gerçek Lapis Lazulide az da olsa altın sarısı ve beyazımsı lekeler bulunur. Tümüyle aynı renkte olanlar büyük ihtimalle sahte veya sentetiktir. Taşın üzerindeki altın sarısı veya beyazımsı lekelerin mumlanarak oluşturulma ihtimali de bulunmaktadır. Bu yüzden biraz sert bir cisimle sertliği ve boyanmış olup olmadığı kontrol edilmeli, aşırı koyu renkli veya parlak olanlarından da uzak durulmalıdır.İsminin konulması ilginçtir. Babilliler ve antik Mısırlılar zamanında, yanıltılarak kendisine Mavi Safir (Gökyakut) diye bu taş satılan bir kişi, mahkemeye başvurmuş ve mahkeme kararıyla bu taşın mavi safir olmadığı, bağımsız bir taş olduğu hakim sıfatıyla Hazreti Harun tarafından karara bağlanarak adına Lapis denilmiş, ismini de gökyüzünün gece vaktindeki renginden almıştır. (Eski Ahit, Exodus bölümü)

Sürekli kullanılmamasında yarar vardır. Zira vücut, etkilerine karşı bağışıklık kazanabilir.

Dikkatli kullanılması gereken bir taştır. Yaydığı enerji, hassas kişilerde baş dönmesine neden olabilir.

Su ile özellikle sabunlu suyla temas ettirilirse matlaşabilir.

Gerdanlık olarak kullanılması daha yararlıdır.

GECE VAKTİ GÖKYÜZÜ, ÖTELERDEN HABER, SEVGİ, ARINDIRMA, YETENEKLER sembolüdür.

Kimyasal formülü (Na, Ca)8 [(SO4,S,Cl)2 / (AlSiO4)6] olmakla birlikte bünyasinde eser oranda Fe, K, OH, CO3, Be, Mg, Mn, Zn, Co, Ba, St, Pb, Cu, Ni, V, Cr, Mo, Ag, Au mineralleri de bulunur. BOĞA, TERAZİ, YAY, BALIK burcu insanlarında daha etkilidir.

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