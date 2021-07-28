KUVARS

Birden fazla türü ve rengi bulunmaktadır. Adı yunanca “krustallas” kelimesinden gelmektedir. Ortaçağdan itibaren geleceği tahmin etmek için kristal toplar kullanılmıştır. Tarihsel bakımdan ise kara büyüye karşı kullanılmış enerjisi yüksek bir taştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Kuvars Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Kristal Kuvars, Necef Taşı, Kaya Kristali

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2

Alt Türleri : Pembe Kuvars, Rutil Kuvars, Dağ Kristali,

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık

Rengi : Renksiz, beyaz, pembe

Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli g