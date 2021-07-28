TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM979
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Granat-Pembe Kuvars
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
KUVARS
Birden fazla türü ve rengi bulunmaktadır. Adı yunanca “krustallas” kelimesinden gelmektedir. Ortaçağdan itibaren geleceği tahmin etmek için kristal toplar kullanılmıştır. Tarihsel bakımdan ise kara büyüye karşı kullanılmış enerjisi yüksek bir taştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Kuvars Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Kristal Kuvars, Necef Taşı, Kaya Kristali
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO2
Alt Türleri : Pembe Kuvars, Rutil Kuvars, Dağ Kristali,
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık
Rengi : Renksiz, beyaz, pembe
Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli g
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA