Akik Taşı

Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.

Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.

Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar

Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

Havlit Taşı

Havlit Taşı içerisinde yoğun oranda kalsiyum borat vardır. Şık görünümünün yanı sıra aynı zamanda kişiye pozitif ve anlayışlı bir kişilik kazandırmada büyük yardımcıdır. Ruhsal sağlığa huzur kazandırırken aynı zamanda uzmanlar tarafından meditasyon sırasında kullanılması gereken bir taş olduğu belirtilmiştir. Etkili bir sakinleştirici olduğundan günümüzde faydaları öğrenildikçe kadın ve erkekler tarafından bu taş ile yapılan takılar yaygın olarak tercih edilir.

Kullanan kişilere ruhsal mutluluk ve haz veren bir taş olmakla birlikte aynı zamanda ilham verirken yaratıcılığı arttırır. Sizler de bu doğal taşın faydalarını görmek ya da sevdiklerinizin bu faydalardan yararlanmasını istiyorsanız kategorimize göz atarak taş ile üretilmiş takı ve aksesuarları inceleyebilirsiniz.

Havlit Taşının Faydaları

Ruhsal sıkıntı ve strese karşı iyi geldiği bilinen havlit taşı, aynı zamanda kas ve eklem ağrıları üzerinde iyileştirici etki gösterir. Vücuttaki negatif enerjinin yerine pozitif enerji sunmakla birlikte aynı zamanda kan dolaşımını düzenlediği için tansiyon ve kalp hastalıkları üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu bilinir.

Migren ve baş ağrısı çekiyorsanız o halde bu taşın faydalarını görebilirsiniz. Sindirim sistemi gibi hastalıklarda da ciddi fayda sağlayan havlit taşı ile yapılmış aksesuarlar da bu bağlamda sevdikleriniz için tercih edebileceğiniz en özel hediye alternatifleri başında gelmektedir. Hemen ürünlere göz atarak siz de tamamen doğal olan bu ürünleri kendinize ve sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz.