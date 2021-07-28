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İnci Doğal Taşlı Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : KG0893
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal İnci 925 Ayar Gümüş Altın KAPLAMA Bileklik Bu ürünü İster Kapıda Ödeme İster Kredi Kartı ile Alabilirsiniz ürünümüz faturalı ve sertifikalıdır.
Hediyesi :
15.623,00 TL
Havale Fiyatı : 14.841,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0893
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Ametist ve İnci Bileklik
Ağırlık:26,02 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Doğal İNCİ Taşı
Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci Bileklik bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.
  • Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.
  • İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.
  • Stresi azaltır.
  • Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.
  • İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.
  • Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.
  • Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
  • Kemikleri güçlendirir.
  • İnci , Yeşim taşı ile kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.
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İnci Taşı bileklik
doğal İnci taşlı bileklik
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