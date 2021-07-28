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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
Doğal İNCİ Taşı
Tarihsel olarakincisaflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılaninciBileklik bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesininincitakısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zeminiincidenservisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.
Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.
İncinindikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.
Stresi azaltır.
Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.
İnciyisuda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.
Kronik baş ağrısı, migrenincibir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.
Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Kemikleri güçlendirir.
İnci , Yeşim taşı ile kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.