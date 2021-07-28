Yeşim Taşı

Genelde yeşil olarak bulunur.Sarı,beyaz,kahverengi,siyah,kırmızı ya da beyaz lekeli yeşil renklerde de olabilir. Binlerce yıl öncesinde bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri yapmışlardır.Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşını oluşturmuştur. Günümüzde bile Çinli işadamları ellerinde Yeşimden tılsımlar taşırlar,bir işe başlamadan önce onu tutar,okşar ve ondan güç alırlar.

Yeşim Taşının Etkileri

Diş problemleri ve ağrılarında faydalıdır. Ağzın içine yerleştirilen yuvarlak biçimli bir yeşim taşı,dişin yanında durur ve konuşulduğunda diş için rahatlatıcı etkisi olan titreşimler yayar.

Kişiyi duyguların tutsaklığından kurtararak görüşünü netleştirir.

Aşırıya kaçan duygusallıkları dengeler.

Zihinsel odaklanmayı gerektiren çalışmalarda yardımcı olur.

İçiniz korku ve endişeyle dolduğunda huzur ve güven verir.

Kişinin kendini zayıf ve güçsüz hissettiği anlarda yeşimi kalbinin üzerine koyması içini rahatlatır.

Elde tutulduğunda ısınarak rahatlatıcı bir his verir.Kendisini taşıyan kişilere akıl,cesaret ve adalet duyguları verir.

Kazanılan başarının sonucunda insanın içinde doğabilecek olan kibir duygusunu engeller.

Günlük kullanım için çok uygun bir taştır.

Dengeli ve iyileştirici olan yeşil rengin etkisine sahiptir.

Mücevher olarak özellikle konuşmacılar ve öğretmenler tarafından kullanılabilir.