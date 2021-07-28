LABRODİT TAŞININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Labradorit taşının faydaları nelerdir? Labradorit taşı kullanımı nasıl olur? Labradorit taşının temizlenmesi nasıl yapılır? Labradorit taşının özellikleri nelerdir? Sorularının yanıtını bulabilmek ve labradorit taşı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek için bu makalemizi okuyunuz.

Labradorit taşının özellikleri Labradorit taşı ilk olarak kanadadaki labrador yarımadasından çıkarıldığından dolayı bu bölgenin adını alan bir taştır. Labradorit taşı ışığı yansıtıcı etkileri olan essiz güzellikte bir taştır. Labradorit taşı metalik mavi tonlarda ve yeşilimsi renk tonlarında doğada bulunan bir taştır. Labradorit taşı güneş ışığına tutulduğunda bu taştaki essiz renk ahengini rahatlıkla görebilirsiniz. Labradorit taşı dünyada Hindistan, Firlandiya, Meksika, Madagaskar, Rusya, ABD ve Kanada gibi ülkelerden çıkarılmaktatır. Labradorit taşının faydaları

Labradorit taşı aşırı kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. En çok bilinen özelliği ise gözlere olan etkisidir. Bu taş gözler için çok faydalı bir taştır. Yapacağımız işlere daha çok adapte olabilmemize yardımcı olur. Konsantrasyonu arttıran bir taştır. Bu özelliğiyle labradorit taşı yapacağımız işlerde daha verimli olmamızı sağlar. Labradorit taşı ruhsal anlamda gelişime yardımcı olan bir taştır. İçerimizde bulunan ruhsal karışıklıklardan kurtulmamısı sağlayan eşsiz taşlardandır. Ayrıca öğrencilerin ve dikkat gerektiren işlerle uğraşan kişilerin mutlaka kullanması gereken bir taştır. Çünki konsantrasyonu arttıran bir taştır.

Labradorit taşı kullanımı ;

Labradorit taşının etkisini arttırmak ve vücuda olan faydasını görebilmek için belirli aralıklarla yıkanıp, temizlenip arındırılması gerekir. Labradorit taşının temizlenmesi akan su altında 5 dk yıkanarak yapılmaktatır. Ayrıca güneşte 1 gün bekletilerekte arındırılabilir. Labradorit taşından yapılmış takıları ise sirkeli suyla ıslanmış bir bezle 5 dk kadar silip hemen kurulayarak temizliğini yapabilirsiniz.

Labradorit taşının sahtesi genellikle ürün eline alındığında görünümünden anlaşılmaktatır. Bu şekilde anlaşılmıyorsa basit birkaç yöntemle anlaşılabilir. Labradorit taşı ve bir çok taşta olduğu gibi imitasyon ürünler piyasada çok sayıda bulunmaktatır. Bu imitasyon ürünler genellikle ucuz taşların tabircahise kaldırım taşlarını , benzetilen değerli taşların renklerine boyanarak yapılmaktatır. Bu ürünler genellikle dış boyaları benzetilen değerli taşın renginde olup iç kısımları kendi rengini yansıtmaktır.Bunu ürüne dışarıdan bakarak göremiyorsak taşı küçük bir kısmını kırarak yada bileklik veya tespihse bir tanesini kırarak içiyle dışının uyumunu anlaya biliriz. Ancak bu kırma işleminden önce taşı çakmakla ısıtın bazı imitasyon ürünler daha kalitesiz oluyor ucuz taşların tozları boyanıp preslenmeyip sadece dışı boyanıyor ve çakmakla ısıtıldığında boyasının yanarak ucuz taşının kendi renginin kaldığını göreceksiniz. Ancak ısıtma işlemini fazla abartıp yüksek ısılarla yapmayın çünkü ametist taşı gibi bazı taşlar yüksek ısılara maruz kaldığında renkleri değişir. Bu işlemlerin hepsini deneyip ürünün içinin dışının renginin aynı olduğunu görürseniz bu ürün büyük ihtimal orijinaldir. Ancak ucuz taşın tozlarıyla boyanıp sonra preslenmişse de içinin dışının rengi aynı olur yada ısıda boyası akmaya bilir bu tür ürünler kaliteli imitasyon üründür yani tozlarıyla boyanmıştır. Eğer bu denemeleri yapıp da anlayamadıysanız en garanti olarak üniversitelerinde biyo enerji bölümleri yada arkeoloji bölümlerinde test yaptırılarak anlayabilirsiniz. Genellikle taşın orijinalliği bu basit yöntemlerle anlaşılmaktatır. Siz ürünleri alırken güvenilir sitelerden ve orijinallik iade garantisi veren firmalardan alın.

Doğal taşların faydaları vardır. İnsan oğlu bu, doğal taşların etkilerini dünyada var olduğundan beri kullanmıştır. Öncelikle şunu belirtmeliyim her şeyin başında inanç gelmektetir. Her konuda fayda görmek istiyorsanız o iş hakkında inançlı olmalısınız. Eğer doğal taşların etkileri hakkında olumsuz düşünceniz varsa bir taş parçasımı bana iyi gelecek diye düşünürseniz o küçümsediğiniz şeyin faydasını göremezsiniz.

Bu taşları kullanmaya başladığınızda inşallah bu taş benim bu hastalığıma iyi gelecek diye kullanacaksınız sadece taş olarak değil hertürlü kullandığınız şifa kaynaklarınıda aynı düşünceyle kullanacaksınız ve inşallah faydasını bulacaksınız.

Ancak şunuda belirtelim bu doğal taşlar sihirli bir değnek değildir taşı kullandınız bu hastalığınız kesin geçecek diye beklememek gerekir. Çünki hiçbir hastalığın çözümü kesin değildir hep olmama ihtimali vardır. Örnek vericek olursak kanser tedavisi gören herkez kemo terapiye girer. Kanser haslarının tedavisi kemo terapiyle ve çeşitli ilaçlarla yapılır ancak herkez kesin olarak kurtulmaz kimisi için yapılan bu tedavi olumlu olur ve hastalıktan kurtulur şifa bulur, kimisi ise şifa bulamaz. Rabbimiz bir derde bin derman verdik buyurmaktatır. Az önceki örnekte de belirttiğimiz gibi kurtulan kişinin dermanı o tedavi olmuştur kurtulamayanın ise dermanı başka tedavilerdedir. Şifa allahtantır.

Taşların faydaları bilimsel olarak bilindiği ve tedavilerde kullanıldığı gibi dinimizde de bazı taşlara işaret edilmiştir. Bu zümrüt, inci ve mercan taşı taşlar rahman suresinde geçer rabbimiz nimetlerinden bahseder. Bir başka ayette de cenneti bu taşlarla süslediğini belirtir. Akik taşı ve turkuaz hadislerde övülen bir taştır. Özellikle akik taşını peygamber efendimiz bizzat kullanmış ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Akik taşı kullanmak sünnettir. (Bu taşlarla ilgili bazı hadisleri islamda akik taşı makalemizden okuyabilirsiniz.) Kısacası doğal taşlar şifa vesilesidir faydaları vardır bu bir gerçektir ancak herkese iyi gelecek sihirli bir değnek gibi herkesi hemen iyi edecek diye bir şeyde yoktur. Bu taşlardan şifa bulan insan çoktur şifa bulamayanlar da çoktur. Bizim kul olarak görevimiz rabbimizin bize sunduğu şifa kaynaklarını deneyerek bize iyi gelecek şifa kaynağını bulmaktır.

Tedbirimizi alalım ondan sonra tevekkul edelim. İnşallah herkes hastalıklarının şifasını en kısa zamanda ve kolay şekilde bulur.

Ayrıca firmamızda bulunan her ürününde orjinallik garantisi bulunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmanızı tavsiye ederiz.

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