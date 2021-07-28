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Lapis Lazuli Taş Bileklik

Ürün Kodu : DTB117
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Lapis Lazuli Taşlı Bay ve Bayan Bileklik Bu ürünü İster Kapıda Ödeme İster Kredi Kartı ile Alabilirsiniz
Hediyesi :
3.966,00 TL
Havale Fiyatı : 3.767,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DTB117
Metaryel:
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Lapis Lazuli
Ağırlık:17,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Ürün Özelikleri
LAPİS LAZULİ TAŞININ FAYDALARI
• Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.
• Tansiyonu düzenler.
• Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.
• Uykusuzluğa karşı kullanılır.
• Korkuları ortadan kaldırır.
• Lapis Lazuli Liderlik özelliklerini destekler.
• Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.
• Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır. 
• Bu  Doğal Taş Tesbihler Olup Tamamen doğal ve orjianl taşlar kullanilmiştir.
Doğal Lapis Lazuli Taşlı Bay Bayan Bileklik Modelimiz.
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