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|Stok Kodu:
|DTB117
|Metaryel:
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Lapis Lazuli
|Ağırlık:
|17,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Ürün Özelikleri
LAPİS LAZULİ TAŞININ FAYDALARI
• Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.
• Tansiyonu düzenler.
• Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.
• Uykusuzluğa karşı kullanılır.
• Korkuları ortadan kaldırır.
• Lapis Lazuli Liderlik özelliklerini destekler.
• Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.
• Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.
• Bu Doğal Taş Tesbihler Olup Tamamen doğal ve orjianl taşlar kullanilmiştir.Doğal Lapis Lazuli Taşlı Bay Bayan Bileklik Modelimiz.