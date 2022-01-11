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|Stok Kodu:
|OSM1418
|Metaryel:
|Boyut:
|8*8 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Dumanlı Kuvars, Lav Taşı
|Ağırlık:
|12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Dumanlı Kuvars Taşı
Dumanlı Kuvars Taşı, negatif enerjileri temizleyen ve aynı zamanda da insan ruhunu koruduğu bilinen doğal taştır. Topraklama ve dengeleme özelliği sayesinde ruhunuzdaki stres, gerginlik, korku, kıskançlık ve öfke gibi tüm olumsuz duyguları ruhunuzdan arındırır. Kök çarka konusunda etkileri en yüksek olan doğal taş, “Karanlık taş” olarak sakinleştirerek ruhunuzu yatıştırır.
Tüm bu özelliklerini size en iyi yansıtabilmek için bu doğal taş ile sizler için üretilmiş olan kategorimizde birçok farklı takı ve aksesuar modeline yer vermekteyiz. Sizler de kategorimize göz atarak bu doğal taş ile üretilmiş %100 doğal modellerimizi inceleyebilirsiniz.
Dumanlı Kuvars Taşı Özellikleri
Son derece etkili bir meditasyon taşı olan dumanlı kuvars taşı, içsel benliğinizi keşfetmenize ve ruhunuzu yatıştırmaya doğrudan yardımcı olur. Rüyaları geliştirici olan bu doğal taşın özelliklerinden faydalanmak için doğal taş ile kadın ve erkekler için üretilmiş takı ve aksesuarları kullanabilirsiniz.
Dumanlı kuvars taş ile bileklik, yüzük,kolye, tesbih ve küpe gibi birçok farklı takı ve aksesuar üretilmiştir. Kategorimiz içinde tamamen doğal olarak üretilmiş ve hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden bu modellere hemen ulaşabilirsiniz. Bu modeller ile doğal taş ile sürekli tensel temas kurduğunuzdan dolayı etkilerini kısa sürede ve en üst seviyede görmeniz de daha kolaydır. Ayrıca sevdikleriniz için değişik hediye fikirleri arıyorsanız bu ürünler sizlere etkili fikirler sunacak ürünlerdir.
Rudraksa (Kan) Taşı
Rudraksa Taşı, aslında Shiva’nın Gözyaşları olarak bilinen ağacın tohumlarının kurutulması ile elde edilen taşlar olarak bilinmektedir. Doğal bir taş grubunda yer almayan Rudraksa taşı genellikle kolye ve bileklik yapımında tercih edilmektedir. Her ne kadar doğal bir taş olarak taş grubu içerisinde yer almasa da şifalandırıcı özelliği ve taşa benzeyen yapısı ile oldukça faydalıdır.
Rudraksa taşını sürekli olarak üzerinizde taşımak oldukça önemlidir. Hatta daha rahat ve sakin bir uyku geçirmek için geceleri de bileklik olarak veya kolye şeklinde üzerinizde taşımanız tavsiye edilir. Bu sayede Rudraksa taşının vermiş olduğu enerji ile daha kısa sürede uykuya dalabilirsiniz.
Olumsuz ve negatif enerjiler için bir kalkan görevi gören Rudraksa taşı sizlere her zaman iyiye ve doğruluğa yönlendirmek için enerji verecektir
Rudraksa Taşı Özellikleri
Çakraların hizalanması için kullanılan Rudraksa taşı aynı zamanda bir kurutulmuş tohumdur. Her ne kadar kurutulmuş tohum olarak bilinse de sağlamlığı ve uzun ömürlü kullanımı ile doğal taşlar kadar dayanıklı ve şifacıdır. Rudraksa tohumu oldukça yaygın bir şekilde takı tasarımı sektöründe tercih edilmektedir. Özellikle insan tenine değdikten sonra enerjisini açığa çıkardığı bilinmektedir. İnsanların rahatlaması ve daha pozitif enerjilerde olmasını sağladığına inanılmaktadır.
Rudraksa taşının geçmişine bakıldığında Tanrı Shiva’nın uygulamış olduğu 1000 yıllık meditasyon sonrasında gözyaşlarının düştüğü yerde bir ağaç yetişmiştir. Bu ağaç ise Rudraksa adını almıştır.
Rudraksa taşı genellikle Endonezya ile Hindistan ve Nepal’de bulunmaktadır.
Rudraksa Taşı Faydaları