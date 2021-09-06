Malahit Taşı

Malahit Taşı, birbirinden farklı özellikleri neticesinde takı ve mücevherat üretiminde yaygın olarak tercih edilir. Aynı zamanda sanat, zanaat ve süs eşyalarının üretiminde de kullanıldığından kullanım alanı yaygın ve insan vücudu üzerindeki etki alanı da geniş olan doğal taştır. Halk arasında arınma ve temizlenme taşı olarak bilinir. “Bakır cevheri” ve “Bakır taşı” isimleri ile de bilinen malahit taşı, görüntüsü ve faydaları ile rağbet gören taşlar arasındadır.

Yarı şeffaf, parlak yeşil, siyaha dönük yeşil, opak ve şeffaf renk gibi farklı ton ve yapılarda doğada bulunabilir. Görüntüsü adeta böbreği andırır ve sertliği 3 ila 4 arasında olduğundan ötürü yumuşak ve kırılabilir bir taş olduğunu söylemek mümkündür.

Malahit Taşı Özellikleri ve Faydaları

Ticari başarının sembolü haline gelen malahit taşı; suçluluk, cesaret eksikliği, kaygı ve özgüven eksikliği gibi tüm duyguları kafanızdan atmanıza yardımcı olur. Eğer uzun süreli seyahatlerde mide bulantısı problemi yaşıyorsanız bu taş, seyahat sırasında mide bulantısı problemlerinize de iyi gelen bit taştır.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi sayesinde vücut üzerindeki ağrıyan bölgenin ağrısını kısa sürede dindirir. Bunun için taşı,ağrıyan bölgenin üzerine koyup temas ettirmeniz yeterlidir. Malahit taşı, temas halinde tüm faydalarını en yüksek seviyede gösteren doğal taş olduğundan bu taşı doğal hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz gibi kullanıldığı takı ve aksesuarları tercih ederek faydalarının yanı sıra şıklığından da faydalanabilirsiniz.