Özellikler:

AKİK TAŞININ FAYDALARI Akik taşının baktığımızda en önemli faydası olan gerginlik azalttığını görmekteyiz. Bunu yanında ağrı kesici, bedene ısı veren, Kemik ve diş yapısına olan faydaları, cilt hastalığına karşı oldukça etkili olduğu, damarların sağlığına kadar bir çok yararını görmekteyiz. Akik Taş Eski zamanlardan yola çıkarsak Hamile bayanlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığında önemli bir rol taşıdığını tarih arşivlerinde rastlamak mümkündür. Osmanlı arşivlerine baktığımızda ise hamilelik sürecinin kolaylaşması içinde kullanıldığına rastlayabiliriz. taşının baktığımızda en önemli faydası olan gerginlik azalttığını görmekteyiz. Bunu yanında ağrı kesici, bedene ısı veren, Kemik ve diş yapısına olan faydaları, cilt hastalığına karşı oldukça etkili olduğu, damarların sağlığına kadar bir çok yararını görmekteyiz.Eski zamanlardan yola çıkarsak Hamile bayanlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığında önemli bir rol taşıdığını tarih arşivlerinde rastlamak mümkündür. Osmanlı arşivlerine baktığımızda ise hamilelik sürecinin kolaylaşması içinde kullanıldığına rastlayabiliriz. Peki akik taşı başka kimlere iyi gelir, Akik taşını yüzük olarak kullanıldığında kişinin özgüvenini arttırır.

taşını yüzük olarak kullanıldığında kişinin özgüvenini arttırır. Kolye,bileklik olarak kullanıldığında güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Çocuklardaki etkisi ise Alternatif tıpta olumsuz duygulardan vemünakaşalardan uzak tutar.

Kırmızı, turuncu renk akik taşın etkileri ise fiziksel canlılık verir.

Sinir bozukluklarını yatıştırır.

Mavi renk Nazara iyi geldiği söylenir.

Yosun renk Akik ise Kişiye ruhsal gelişim sağlar.