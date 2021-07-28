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|Stok Kodu:
|DTB118
|Metaryel:
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Mavi AKİK
|Ağırlık:
|16,60 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
AKİK TAŞININ FAYDALARI
Akik taşının baktığımızda en önemli faydası olan gerginlik azalttığını görmekteyiz. Bunu yanında ağrı kesici, bedene ısı veren, Kemik ve diş yapısına olan faydaları, cilt hastalığına karşı oldukça etkili olduğu, damarların sağlığına kadar bir çok yararını görmekteyiz. Akik Taş Eski zamanlardan yola çıkarsak Hamile bayanlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığında önemli bir rol taşıdığını tarih arşivlerinde rastlamak mümkündür. Osmanlı arşivlerine baktığımızda ise hamilelik sürecinin kolaylaşması içinde kullanıldığına rastlayabiliriz.
Peki akik taşı başka kimlere iyi gelir,