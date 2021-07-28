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Mavi Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Apartlı Bileklik

Ürün Kodu : DTB157
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Mavi Akik Taşlı Bay ve Bayan Bileklik Bu ürünü İster Kapıda Ödeme İster Kredi Kartı ile Alabilirsiniz
Hediyesi :
1.767,00 TL
Havale Fiyatı : 1.678,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DTB157
Metaryel:
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Mavi Akik 
Ağırlık:16,85 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

AKİK TAŞININ FAYDALARI
Akik taşının baktığımızda en önemli faydası olan gerginlik azalttığını görmekteyiz. Bunu yanında ağrı kesici, bedene ısı veren, Kemik ve diş yapısına olan faydaları, cilt hastalığına karşı oldukça etkili olduğu, damarların sağlığına kadar bir çok yararını görmekteyiz. Akik Taş Eski zamanlardan yola çıkarsak Hamile bayanlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığında önemli bir rol taşıdığını tarih arşivlerinde rastlamak mümkündür. Osmanlı arşivlerine baktığımızda ise hamilelik sürecinin kolaylaşması içinde kullanıldığına rastlayabiliriz.
Peki akik taşı başka kimlere iyi gelir,
  • Akik taşını yüzük olarak kullanıldığında kişinin özgüvenini arttırır.
  • Kolye,bileklik olarak kullanıldığında güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
  • Çocuklardaki etkisi ise Alternatif tıpta olumsuz duygulardan vemünakaşalardan uzak tutar.
  • Kırmızı, turuncu renk akik taşın etkileri ise fiziksel canlılık verir.
  • Sinir bozukluklarını yatıştırır.
  • Mavi renk Nazara iyi geldiği söylenir.
  • Yosun renk Akik ise Kişiye ruhsal gelişim sağlar.
Ürün Etiketleri
akik taşı özelikleri
akik taşı
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