Topkapı Sarayı Hırka-ı Seadet dairesinde dördü taş, ikisi tuğla nevinden olmak üzere altı Nakş-ı kadem-i şerif mevcuttur. Bunlardan biri Peygamber efendimizin, Miraca çıkarken bastığı kayanın üzerine çıkan mübarek ayak izidir ki, Hırka-i Saadet odasında bir dolap içinde muhafaza edilmektedir. Resulullah efendimizin Miraca çıkarken bastıkları bu mübarek kayanın üzerine Kubbet-üs-Sahra adıyla bilinen bina inşa edilmiştir.

Nakş-ı kadem-i şerifler, bulundukları yerlere intikal ettirilmeden önce asırlarca değişik yerlerde muhafaza edilmiştir. En son bugünkü yerlerine konmuştur. Bu şekilde nakledilerek gelmeyen ve bir taşı yontarak "kadem-i şerif” adını takıp, Peygamberin ayağının izidir, demek resimlere, putlara tapmak gibidir. Gerçek olan Nakş-ı kadem-i şerifler ise teberrüken ziyaret edilir.

On üç yaşında tahta çıkan ve yirmi sekiz yaşında vefat eden Osmanlı Padişahı Birinci Sultan Ahmed İslamiyete ve Resulullah efendimize gönülden bağlı idi. Bahti mahlasıyla şiir de yazan Sultan Birinci Ahmed, Nakş-ı kadem-i şerif şeklinde murassa bir sorguç yaptırmış, ortasına da mavi mine üzerine altınla kendisine ait şu mısraları yazdırmıştı:

N'ola tacım gibi başımda götürsem daim Kadem-i resmini ol hazret-i şah-ı Rüsülün Göl-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün.

Sultan Birinci Ahmed, cuma ve bayram günlerinde ve diğer mübarek günlerde başına bu sorgucu takardı.

Ayıntablı Mehmed Münib Efendi, Sultan Birinci Abdülhamid Türbesindeki Nakş-ı kadem-i şerifin bulunuşunu ve türbeye konulmasını anlatan, asar-ul-Hikem fi Nakş-il Kadem adlı bir eser yazmıştır.

Kadem-i Şerif'lerden biri de İstanbul'da Sultan I. Abdülhamid Türbesi'nde muhafaza ediliyor.