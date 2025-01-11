Kördüğüm Gibi El Oyma Sanatı Yemen Akik Taşı Gümüş

Stok Kodu: DUA770 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı Ağırlık: 13,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kördüğüm Gibi Yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Ve Ma Tevfiki İlla Billah El Kazıması Yemen Akik Üzerine Gümüş Yüzük



Anlam dolu bir tasarım ve el işçiliğinin zarif bir yansıması olan Ve Ma Tevfiki İlla Billah El Kazıması Yemen Akik Üzerine Gümüş Yüzük, manevi bir güç ve estetik bir şıklık sunar. Yüzüğün merkezinde yer alan doğal Yemen akik taşı üzerine "Ve Ma Tevfiki İlla Billah" ayeti, el işçiliğiyle kazınmıştır. 925 ayar gümüşle tamamlanan bu özel yüzük, manevi koruma ve ilham arayanlar için eşsiz bir aksesuardır.



Ürün Özellikleri:

Malzeme: 925 ayar gümüş – uzun ömürlü, parlak ve dayanıklı

Taş: Doğal Yemen akik taşı – enerjisi ve estetik görünümüyle dikkat çeker

Kazıma: "Ve Ma Tevfiki İlla Billah" ayeti, ince el işçiliğiyle akik taşına işlenmiştir

Tasarım: Geleneksel hat sanatı ve modern detayların harmanı

Cinsiyet: Unisex – hem erkekler hem de kadınlar için uygun

İşçilik: Usta zanaatkârların detaylı el işçiliğiyle hazırlanmıştır

Kullanım Alanı: Günlük yaşamda ve özel günlerde zarif bir tamamlayıcı



"Ve Ma Tevfiki İlla Billah" Ayetinin Anlamı:

Bu ayet, Kur’an-ı Kerim’de Şura Suresi’nin 30. ayetinde geçer ve "Başarı ancak Allah’tandır" anlamını taşır. Hayatın her alanında Allah’a teslimiyetin ve tevekkülün önemini vurgulayan bu ifade, manevi huzur ve güven sağlar. Yüzüğe kazınmış olan bu ayet, kullanıcısına güçlü bir anlam ve ruhsal destek sunar.



Manevi Faydaları:

Tevekkül: Kullanıcısına Allah’a teslimiyet ve güven duygusunu hatırlatır.

Koruma: Yemen akik taşı, nazara karşı koruma ve enerji dengeleme özelliğiyle bilinir.

Huzur: Ayet ve taşın birleşimi, ruhsal huzur ve pozitif bir enerji sağlar.

Motivasyon: Zorluklara karşı ilham veren bir hatırlatıcıdır.