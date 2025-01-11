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|Stok Kodu:
|DUA767
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik Taşı
|Ağırlık:
|10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Erbaini İdrisiyye 1.İsmi Şerif
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Asrının eşsiz alimi, zamanın biricik bilgini, başkalarını kemale erdiren, hakikat ehlinin kutbu;
Sihabüddin Sühreverdi (k.s.)hazretlerinden menkuldur ki; Allah teala ona güzel isimlerinden kırk(40) tanesini vermistir. İnsan oğullarından, birçok hassaları bulunan bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur.
Bu hassalardanbazıları sunlardır:
Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki her şey bu isimlere musahhardır. Şeyh Hazretleri bütün hayatıboyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıstır. Bütün harika işlerini bu isimlerin bereketi ile yapmıstır.
Ayrıca şunu vasiyet etmistir:
Kim bu isimlerin duası ile mesgul olmak isterse, kalbi temiz olmalı.
Bunu okumağa kalbi ve ruhu ile devam etmeli ki, Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip şeylergörsün.
Ona gayb aleminin sırları açılsın.
Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep,ağaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerinserhini yazamazlar.
Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaga muvaffak kılar.
Sonunda o kişide acayip hassalargörülür.
Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. söyle vasiyet etmistir:
Bu isimleribilen kardeşlerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır.
Haram işlerde tecrübe edilmesi caiz degildir.
Kim haramda tecrübe ederse, Allahonu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.
Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.
Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.
Kötü huyları olmamalıdır.
Fasık ve yalancı olmamalıdır.
Halidüzgün, sözü dogru olmalıdır.
Bu isimlere inanıp ihtiyacı olduğuzaman tecrübe etmelidir.
O zaman inşeellah ihtiyaçları görülür.
1.Birinci isim:
سبحانك لا اله إلا أنت يا رب كل شيءووارثه ورازقه وراحمه
"Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli seyin vevârisehü verâzikahü verâhimeh".
Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzurunagirmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimseninyüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karsı sefkatli olur.Bunun sartı bu ismi okurken kalbinde ondan baskasıolmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumaga devam ederse,kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuruile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur.Kalbindeki sirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birligineinanan bir kisi) olarak çıkar.Eger onun, bir baskasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacınıgörmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dörtdefa okur. Muradı ne ise süphesiz hasıl olur.Onu bir baskasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbisegiyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir seyin üzerineokur. Bunu o sahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat ayrılamaz. Ona hiç bir sekilde muhalefet edemez. Ona karsı sabrıve kararı kalmaz. Bunu dogru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir.Sevdigi ve razı oldugu seye karsı muvaffak kılan Allah’tır.