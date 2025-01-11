Esmai Erbain-İdrisiye Nedir? İsimleri Nelerdir? Faziletleri Nelerdir?

Asrının eşsiz alimi, zamanın biricik bilgini, başkalarını kemale erdiren, hakikat ehlinin kutbu;

Sihabüddin Sühreverdi (k.s.)hazretlerinden menkuldur ki; Allah teala ona güzel isimlerinden kırk(40) tanesini vermistir. İnsan oğullarından, birçok hassaları bulunan bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur.



Bu hassalardanbazıları sunlardır:

Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki her şey bu isimlere musahhardır. Şeyh Hazretleri bütün hayatıboyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıstır. Bütün harika işlerini bu isimlerin bereketi ile yapmıstır.



Ayrıca şunu vasiyet etmistir:

Kim bu isimlerin duası ile mesgul olmak isterse, kalbi temiz olmalı.

Bunu okumağa kalbi ve ruhu ile devam etmeli ki, Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip şeylergörsün.

Ona gayb aleminin sırları açılsın.

Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep,ağaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerinserhini yazamazlar.

Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaga muvaffak kılar.

Sonunda o kişide acayip hassalargörülür.

Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. söyle vasiyet etmistir:

Bu isimleribilen kardeşlerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır.

Haram işlerde tecrübe edilmesi caiz degildir.

Kim haramda tecrübe ederse, Allahonu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.

Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.

Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.

Kötü huyları olmamalıdır.

Fasık ve yalancı olmamalıdır.

Halidüzgün, sözü dogru olmalıdır.

Bu isimlere inanıp ihtiyacı olduğuzaman tecrübe etmelidir.

O zaman inşeellah ihtiyaçları görülür.

1.Birinci isim:



سبحانك لا اله إلا أنت يا رب كل شيءووارثه ورازقه وراحمه

"Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli seyin vevârisehü verâzikahü verâhimeh".





Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzurunagirmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimseninyüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karsı sefkatli olur.Bunun sartı bu ismi okurken kalbinde ondan baskasıolmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumaga devam ederse,kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuruile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur.Kalbindeki sirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birligineinanan bir kisi) olarak çıkar.Eger onun, bir baskasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacınıgörmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dörtdefa okur. Muradı ne ise süphesiz hasıl olur.Onu bir baskasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbisegiyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir seyin üzerineokur. Bunu o sahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat ayrılamaz. Ona hiç bir sekilde muhalefet edemez. Ona karsı sabrıve kararı kalmaz. Bunu dogru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir.Sevdigi ve razı oldugu seye karsı muvaffak kılan Allah’tır.



1. İsm-i Şerif'in Faziletleri: