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|Stok Kodu:
|DUA759
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Siyah Onix Taşı
|Ağırlık:
|12,9 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|İsmi Azam
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dip Not:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Oniks Taşı
Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.
Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.
Oniks Taşı Özellikleri
Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.
Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.
İsm-i Azam, İslam'da Allah'ın en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Bu isim, Allah’ın kudretini, merhametini ve yüceliğini en iyi şekilde yansıtan bir isimdir. İsm-i Azam hakkında farklı görüşler bulunmaktadır ve hangi ismin İsm-i Azam olduğu konusunda çeşitli rivayetler mevcuttur. Genel olarak, bazı hadislerde "Ya Hayy, Ya Kayyum", "Ya Rahman, Ya Rahim" gibi isimler İsm-i Azam olarak belirtilmiştir.
Dua ve İbadette Etkili Olması: İsm-i Azam ile yapılan duaların kabul olacağına inanılır. Bu ismi zikrederek yapılan duaların, özellikle zor zamanlarda ve sıkıntılı durumlarda daha etkili olduğu düşünülmektedir.
Rahmet ve Merhamet: İsm-i Azam, Allah'ın rahmetini ve merhametini en güzel şekilde ifade eder. Bu ismi anmak, kişinin kalbinde Allah’a karşı bir sevgi ve bağlılık oluşturur.
Zikir ve İbadet: İsm-i Azam’ı sürekli anmak, kişinin ruhsal gelişimine katkıda bulunur. Bu ismin zikri, huzur ve sükunet sağlar. Müslümanlar, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rahmetine ulaşmak için bu ismi sıkça zikretmeyi tercih eder.
Sıkıntılardan Kurtulma: İsm-i Azam’ı zikrederek dua edenlerin, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacaklarına dair inanç vardır. Bu isim, zorlukların aşılmasında bir vesile olarak görülür.
Kurtuluş ve Bağışlanma: İsm-i Azam ile dua edenlerin, günahlarının bağışlanacağına inanılır. Allah’a yönelmek ve bu ismi anmak, kişinin manevi olarak arınmasına yardımcı olur.
İman Gücünü Artırma: İsm-i Azam’ı bilmek ve anlamak, kişinin imanı üzerinde derin bir etki yapar. Bu isim, Allah’ın yüceliğini ve kudretini düşünmeye sevk eder, kişinin O’na olan inancını güçlendirir.