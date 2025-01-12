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Başarı Vefki Yazılı Doğal Yakut Taşı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA771
Öne Çıkan Bilgiler
"Başarı vefki oyma sanatı ve yakut taşlı 925 ayar gümüş yüzük. Manevi destek ve şıklığın buluştuğu özel bir tasarım. Şimdi keşfedin!"
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
4.601,00 TL
Havale Fiyatı : 4.370,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA771
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*20 mm
Kullanılan TAŞ: Yakut Taşı
Ağırlık: 12,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Başarı vefki 
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Başarı Vefki Elde Oyma Sanatı Yakut Taşlı Gümüş Yüzük

Maneviyatın ve zarafetin buluştuğu Başarı Vefki Elde Oyma Sanatı Yakut Taşlı Gümüş Yüzük, sizi başarıya ulaştıran özel bir tasarımla sunuluyor. Yüzüğün merkezinde yer alan doğal yakut taşı, el işçiliğiyle oyulmuş başarı vefkiyle tamamlanarak, enerjinizi yükselten ve ruhunuza ilham veren eşsiz bir aksesuar haline geliyor. 925 ayar gümüşle üretilen bu yüzük, hem şıklığınızı hem de manevi dünyanızı zenginleştirecek.

Ürün Özellikleri:
Malzeme: 925 ayar gümüş – dayanıklı ve uzun ömürlü
Taş: Doğal yakut taşı – parlak kırmızı rengi ve enerjisiyle dikkat çeker
Vefk İşçiliği: Başarıya odaklanan özel vefk, yakut taşı üzerine el oyma sanatıyla işlenmiştir
Tasarım: Geleneksel desenlerle modern çizgilerin birleşimi
Cinsiyet: Unisex – erkek ve kadın kullanımına uygun
Kullanım Alanı: Günlük kullanımda ya da özel anlarda şık bir tamamlayıcı

Başarı Vefki Hakkında:
Başarı vefki, manevi öğretilerde kişinin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olduğu ve odaklanma, cesaret, kararlılık gibi olumlu duyguları güçlendirdiği bilinen özel bir semboldür. Bu yüzükte yer alan vefk, yakut taşının güçlü enerjisiyle bir araya gelerek size manevi bir destek sağlar.

Yakut Taşının Özellikleri:
Enerji Verici: Hayata pozitif bir enerji ve canlılık katar.
Cesaret ve Kararlılık: Kullanıcısına zorluklar karşısında güç verir.
Odaklanma: Hedeflerinize ulaşmanız için zihinsel netlik sağlar.
Şıklık: Parlak kırmızı rengiyle dikkat çekici bir görünüme sahiptir.

Neden Bu Yüzüğü Seçmelisiniz?
Manevi Destek: Başarı vefki ve yakut taşı, hem ruhsal hem de fiziksel enerjinizi destekler.
El İşçiliği: Her bir yüzük, usta zanaatkârların emeğiyle hazırlanır ve eşsizdir.
Anlamlı Bir Hediye: Sevdiklerinize özel ve anlam dolu bir hediye seçeneği.

Şimdi Sipariş Verin!
Başarıya ulaşmanızda size ilham verecek ve tarzınıza zarafet katacak bu özel yüzüğü hemen sipariş edin. Stoklarla sınırlı olan bu eşsiz tasarımı kaçırmayın!


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