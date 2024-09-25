Celcelutiye Duası

Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.

Celcelutiye Duası Nedir?

Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.

Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.

Celcelutiye Duasının Faziletleri Nelerdir?

Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.

Ruhani sıkıntılardan sizleri kurtarır.

Sürekli olarak meydana gelen ve nedensiz oluşan manevi sıkıntıların son bulmasını sağlar.

Evinize ve iş yerlerinize bolluğu ve bereketi getirir.

Her türlü beladan ve musibetten korunmanızı sağlar.

Tüm yersiz korku ve endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinize ferahlık verir.

Arzu ettiğiniz tüm murat ve niyazlarınıza daha kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Celcelutiye Duası Nasıl Okunmalıdır?

Celcelutiye duasının Arapça halinin okunması her zaman daha etkili olmaktadır. Ancak dilerseniz Arapçasını dinleyebilir veya Celcelutiye duasını Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Celcelutiye duasının faziletlerinden yararlanmak için duayı okurken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kuraklık için Celcelutiye duasını 31 defa okumalısınız.

Korkularınızdan kurtulmak ve üzerinizdeki kötülükleri def etmek için bir Pazar sabah Vefk vaktinde duayı üzerinizde taşımalı ve okumalısınız.

Hem aile içinde hem de iş hayatınızda gerekli sevgiyi ve hürmeti görebilmek için Celcelutiye duası pazartesi günleri misk, gül suyu ve safran ile yazılarak okunmalı ve üzerinizde taşınmalı.

Eğer hamile iseniz Celcelutiye duasını üzerinizde taşıyarak daha rahat bir şekilde doğum yapabilirsiniz.

Hastalığa yakalandıysanız hastalıktan kısa süre içinde kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve sürekli üzerinizde taşımalısınız.

Yangına ve ateş karşı korkularınızın gitmesi için de Celcelutiye duasını 7 kez okumalısınız.

Siyah Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Gücün ve Zarafetin Simgesi

Siyah akik taşının güçlü enerjisi ile 925 ayar gümüşün zamansız zarafeti bir araya geliyor! Bu şık ve anlamlı yüzük, hem estetik bir aksesuar hem de manevi bir destek olarak tarzınıza derinlik katar. Tamamen el işçiliğiyle üretilen bu yüzük, doğal taşların eşsiz güzelliğini ve enerjisini üzerinizde taşımanıza olanak tanır.

Ürün Özellikleri:

Doğal Siyah Akik Taşı:

Siyah akik, güçlü enerjisi ve parlak dokusuyla dikkat çeker. Koruyucu bir taş olarak bilinir ve karizmatik bir görünüm sunar.

925 Ayar Gümüş:

Dayanıklı ve kaliteli saf gümüşten üretilmiştir. Gümüşün parlaklığı ve akik taşının matlığı harika bir kontrast oluşturur.

El İşçiliğiyle Üretim:

Her bir yüzük, ustalarımız tarafından özenle işlenmiş ve benzersiz bir tasarım sunar. Geleneksel zanaatkarlığın modern dokunuşla buluştuğu bir sanat eseridir.

Her Zevke Uygun Tasarım:

Şıklığı ve zarafetiyle hem günlük kullanımda hem de özel günlerde dikkat çeken bir aksesuardır.

Siyah Akik Taşının Faydaları:

Negatif Enerjiyi Uzaklaştırır:

Siyah akik taşı, negatif enerjiyi temizleme ve pozitif bir enerji alanı oluşturma yeteneğiyle bilinir. Koruyucu bir taş olarak olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur. Zihinsel Denge ve Odaklanma Sağlar:

Duygusal dengeyi güçlendiren siyah akik taşı, konsantrasyonu artırır ve zor zamanlarda zihinsel berraklık sağlar. Korkuları Azaltır ve Cesaret Verir:

Kişisel gücü artırdığına inanılan siyah akik, korkuları azaltarak cesaret ve kararlılık kazandırır. Fiziksel Sağlığa Destek:

Geleneksel inanışlara göre siyah akik taşı, fiziksel dayanıklılığı artırır ve vücudu stresten arındırır. Duygusal İyileşme:

Stresi azaltır, huzur verir ve duygusal yaraların iyileşmesine yardımcı olur. İçsel huzur arayanlar için mükemmel bir seçimdir.

Kullanım Alanları:

Günlük şıklığınızı tamamlayan bir aksesuardır.

Doğal taşların enerjisini hayatınıza katmak isteyenler için idealdir.

Özel günlerde anlamlı bir hediye olarak tercih edilebilir.

Bakım Talimatları: