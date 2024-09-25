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|Stok Kodu:
|DUA760
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Lapis Lazuli Taşı
|Ağırlık:
|13,4 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|İsmi Azam Hayr Hatemi
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dip Not:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Lapis Lazuli Taşı
Lapis Lazuli Taşı, kategorimiz içerisinden alabileceğiniz hem şık hem de sağlıklı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Saymakla bitmeyen faydaları ve şık görünümü ile dikkat çeken bu doğal taş, farklı takı ve aksesuarların tasarımında sık sık kullanılan bir üründür. “Mavi Taş” olarak ifade edilmekle birlikte aynı zamanda gök taşı ya da gece taşı olarak da bilinir.
Göz alıcı rengi ve güçlü etkisi ile kadın ve erkekler tarafından sevilen bir taş olan lapis lazuli taşı, mineral bakımından son derece zengin olmakla birlikte aynı zamanda bir kaya taşıdır. Doğada mavi ve tonları ile sık sık bulunsa da aynı zamanda nadiren sarı ve beyaz tonlarında da görülmesi mümkündür.
Lapis Lazuli Taşı Faydaları
Şık görünümü ve göz alıcı renkleri ile göze çarpan lapis lazuli taşı, aynı zamanda insan vücuduna ve psikolojine sağladığı faydalarla da dikkat çeken bir taştır. Tansiyon ve tiroid bezlerine iyi gelirken aynı zamanda kemik ağrılarını gidererek kemikleri güçlendirir. Çocuklarda solunum bozukluğu ve korkularının giderilmesinde de etkili olduğu bilinir.
Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda depresyona olumlu etki sağlar ve ilham verici bir taş olarak yaratıcılığınızı büyük oranda arttırır. Eğer konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız bu taş ile odaklanma ve konsantrasyon sorunlarınıza kesin çözüm bulabilirsiniz. Yüzük, küpe ve kolye gibi tasarımlarda kullanılan bu taş ile tamamen doğal olarak üretilmiş tüm tasarımlara kategorimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
İsm-i Azam, İslam'da Allah'ın en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Bu isim, Allah’ın kudretini, merhametini ve yüceliğini en iyi şekilde yansıtan bir isimdir. İsm-i Azam hakkında farklı görüşler bulunmaktadır ve hangi ismin İsm-i Azam olduğu konusunda çeşitli rivayetler mevcuttur. Genel olarak, bazı hadislerde "Ya Hayy, Ya Kayyum", "Ya Rahman, Ya Rahim" gibi isimler İsm-i Azam olarak belirtilmiştir.
Dua ve İbadette Etkili Olması: İsm-i Azam ile yapılan duaların kabul olacağına inanılır. Bu ismi zikrederek yapılan duaların, özellikle zor zamanlarda ve sıkıntılı durumlarda daha etkili olduğu düşünülmektedir.
Rahmet ve Merhamet: İsm-i Azam, Allah'ın rahmetini ve merhametini en güzel şekilde ifade eder. Bu ismi anmak, kişinin kalbinde Allah’a karşı bir sevgi ve bağlılık oluşturur.
Zikir ve İbadet: İsm-i Azam’ı sürekli anmak, kişinin ruhsal gelişimine katkıda bulunur. Bu ismin zikri, huzur ve sükunet sağlar. Müslümanlar, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rahmetine ulaşmak için bu ismi sıkça zikretmeyi tercih eder.
Sıkıntılardan Kurtulma: İsm-i Azam’ı zikrederek dua edenlerin, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacaklarına dair inanç vardır. Bu isim, zorlukların aşılmasında bir vesile olarak görülür.
Kurtuluş ve Bağışlanma: İsm-i Azam ile dua edenlerin, günahlarının bağışlanacağına inanılır. Allah’a yönelmek ve bu ismi anmak, kişinin manevi olarak arınmasına yardımcı olur.
İman Gücünü Artırma: İsm-i Azam’ı bilmek ve anlamak, kişinin imanı üzerinde derin bir etki yapar. Bu isim, Allah’ın yüceliğini ve kudretini düşünmeye sevk eder, kişinin O’na olan inancını güçlendirir.